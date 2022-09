Madonna: il nuovo fidanzato stupisce tutti, eccolo

Madonna ha trovato un nuovo toy boy, ma questa volta è ancora più giovane e bello di quello pretendete. Scopriamo chi è il suo fidanzato.

Sono passati solo quattro mesi dalla separazione tra Madonna e il suo fidanzato Ahlamalik Williams. La cantante sembra essersi consolata in fretta con Andrew Darnell, il quale oltre ad essere molto bello ha appena compiuto 23 anni.

Madonna ha recentemente posato sulla sulla copertina di Paper con il suo nuovo toy boy. Ora sono usciti allo scoperto anche sui social, da quanto si apprende, lui fa il modello in una nota agenzia e ha solo 23 anni.

Non è un segreto il fatto che alla popstar piacciano i ragazzi molto più giovani di lei, ma nessuno si aspettava che potesse arrivare a tanto, anche perché il ragazzo è più giovane di sua figlia Lourdes. Il nuovo fidanzato di Madonna, oltre ad essere un talentoso modello, è stato recentemente scritturato in una nuova commedia HBO, intitolata Betty.

Ma andiamo a scoprire ulteriori dettagli sulla questione.

Madonna: ecco chi è il suo uova fidanzato 23enne

Il suo nome è Andrew Darnel e viene descritto come un giovane dai mille talenti. Il ragazzo di Madonna abita a Long Island, a New York e ha appena ottenuto un’importante ruolo in una nuova commedia nel teen drama HBO. La sua più grande passione è lo skateboard e la moda.

Nonostante la popstar abbia ormai superato la soglia dei 60 anni, continua a dare scandalo con i suoi giovani ragazzi. Recentemente si è fatta immortalare sulla copertina di Paper mente bacia appassionatamente Andrew Darnell. La cantate si è molto divertita durante questo set fotografico, così come mostra il backstage del servizio.

Durante l’intervista, Madonna ha svelato alcuni dettagli sulla sua nuova relazione con Andrew e ha confessato come si sono conosciuti per la prima volta. La cantante ha confermato di aver notato il giovane a Long Island e di non avergli tolto più gli occhi di dosso.

Le sue parole sono state “Ho visto questo ragazzo così mistico, non ti prendo in giro, che pattinava davanti a me e mi sembrava di vedere Bob Marley sullo skateboard. Era magnifico“.

Per questo motivo, Madonna non si è fatta sfuggire l’occasione e si è subito buttata tra le sue braccia. Voi cosa ne pensate?