Gli stati d’animo magici che ti rendono energico e vincente: coltivali così e cambia vita subito

Esistono stati d’animo e sensazioni che sono estremamente distruttivi per la tua vita, ma esistono anche stati d’animo e sensazioni che possono darti tantissimo.

Nei percorsi di crescita personale con voi lettori molto spesso ci imbattiamo in sensazioni e stati d'animo che possono essere realmente un limite.

Nei percorsi di crescita personale con voi lettori molto spesso ci imbattiamo in sensazioni e stati d’animo che possono essere realmente un limite.

Sensazioni limitanti e potenzianti

Infatti esistono sensazioni e stati d’animo che possono davvero bloccare una persona.

Tuttavia non si tratta di un blocco plateale e istantaneo ma più che altro si tratta di una perdita di energia e di motivazione progressiva. Invece esistono degli stati d’animo che consentono agli sportivi di raggiungere i loro traguardi. Tuttavia questi stati d’animo non sono appannaggio esclusivo degli sportivi. Infatti chiunque di noi coltivando ed abituandosi a questi stati d’animo può raggiungere dei risultati molto più elevati. La nostra mente funziona per abitudini. Questo concetto non si ripeterà mai abbastanza. Noi ci abituiamo a degli stati d’animo e a dei modi di pensare.

Sensazioni da coltivare

Quando cerchiamo di cambiare queste abitudini all’inizio non ci riusciamo e cominciamo a dirci frasi assurde del tipo “io sono fatto così”. Semplicemente ripetendo una nuova abitudine questa si sovrascrive sulla vecchia e ne prende il posto. Quindi è molto importante coltivare i seguenti stati d’animo perchè nel tempo diverranno un’abitudine e cambieranno la nostra vita in meglio. Il primo stato d’animo da coltivare e al quale abituarci è quello del rilassamento mentale e fisico. Abituarsi al rilassamento significa riuscire a fare appello alle migliori energie che ci sono dentro di noi. Il secondo stato d’animo al quale abituarsi e da coltivare è quello della fiducia in se stessi. Abituarsi alla sensazione di avere le risorse interiori per risolvere qualsiasi problema è davvero determinante e può cambiare la vita.

Sensazioni davvero potenzianti

Un'altra sensazione cruciale è quella dell'essere nel qui e ora. Abbandoniamo pensieri sul passato e sul futuro e concentriamoci sul momento presente. Forse all'inizio non sarà facile ma abituarsi a questo tipo di sensazione può realmente cambiare la vita di una persona. Ma una sensazione da coltivare il più possibile perché nel tempo può davvero aiutarci a migliorare la nostra vita è quella della fiducia e dell'ottimismo. Essere fiduciosi ed ottimisti non vuol dire ignorare gli aspetti negativi della vita ma vuol dire non lasciarsi travolgere da essi e invece fare appello alle energie più potenti che ci sono dentro di noi tutti.