Carlotta Mantovan, dopo Fabrizio Frizzi ha cambiato vita: eccola oggi a distanza di diverso tempo dalla grande perdita.

La vita ha riservato sicuramente una dura prova a Carlotta Mantovan, vedova del compianto conduttore Fabrizio Frizzi; nel 2001, a Miss Italia, arriva l’incontro che poi porterà i due ad iniziare insieme una relazione, culminata con la nascita della figlia stella e del matrimonio nel 2014.

Purtroppo, il fato ha voluto che diventasse vedova soltanto quattro anni più tardi, quando nel 2018 il conduttore ci lascia per un’emorragia celebrale, lasciando un grandissimo vuoto nel mondo dello spettacolo, nel cuore degli spettatori e soprattutto in sua moglie e sua figlia. Oggi, a distanza di anni, la Mantovan si è fatta forza ed ha ricominciato, impegnandosi nel crescere da sola la sua bambina; eccola.

Carlotta Mantovan, dopo Fabrizio Frizzi ha cambiato vita: eccola oggi

In questi anni trascorsi senza Fabrizio, l’ex-giornalista di Sky ha lavorato in Rai conducendo Tutta salute su Rai 3 nel triennio dal 2018 al 2020, poi successivamente Portobello (affiancando Antonella Clerici nella nuova edizione) e anche la speciale maratona televisiva dedicata a Telethon, nel 2019.

Il vuoto lasciato da Fabrizio resta comunque ancora grande, nonostante sui social abbia spesso condiviso momento gioiosi con la sua bambina. Proprio forse cercando di dare il miglior futuro possibile a sua figlia, Carlotta ha deciso ora di lasciare l’Italia; come riporta Dagospia (con la notizia ripresa dal sito dilei.it) la conduttrice si è trasferita in Francia, una nazione che ha sempre amato.

Non è chiaro se la Mantovan si stabilirà lì definitivamente, anche se pare che abbia l’intenzione di ricominciare da zero proprio oltre le Alpi; una nuova aria potrà sicuramente aiutarla a curare le ferite che, inevitabilmente, ha ancora oggi.

In Francia, sembra coltivare ancora di più la sua passione per l’equitazione, che condivide con la sua bambina; sembrano essere proprio i cavalli, oltre alla figlia Stella, la grande forza dell’ex-modella in questi ultimi anni.