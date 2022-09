La tosse non ti da tregua? Ecco i rimedi che funzionano veramente

Se anche a te la tosse non ti fa dormire, devi assolutamente provare questi rimedi miracolosi. Scopriamo nel dettaglio come funzionano e cosa serve.

Capita spesso di rientrare dalle vacanze estive con tosse o mal di gola. Generalmente, questa situazione è dovuta agli sbalzi di temperatura a causa dell’aria condizionata. Per fortuna esistono diversi rimedi naturali che possono aiutarti a risolvere il problema.

In alcune situazioni, la tosse potrebbe presentarsi in modo aggressivo, questo capita sopratutto quando andiamo a dormire. Sappiamo tutti quanto possa essere fastidioso non avere un sonno regolare, ma non preoccupatevi esistono alcuni rimedi infallibili per combattere questa problematica.

Ovviamente, la prima cosa da fare è consultare il proprio medico, infatti è necessario capire quali sia lo stato di salute di bronchi e polmoni. Ricordate di non sottovalutare mai i sintomi, in alcuni casi potrebbe trattarsi di malattie ben peggiori di una semplice tosse e che devono essere curate immediatamente.

Ma andiamo a capire quali sono i rimedi naturali contro la tosse che non ci fa dormire.

Non riesci a dormire a causa della tosse? Ecco i rimedi migliori

Capita a tutti, sopratutto di notte, che la tosse peggiori facendoci dormire male. Questa condizione, potrebbe farci sentire ancora più stanchi a causa del sonno perduto. Ecco perché la prima cosa da fare è mantenersi idratati, in questo caso eviteremo di avere quella fastidiosa sensazione alla gola. In pochi sanno che l’acqua è un potete mucolitico naturale, riesce a liberare il naso e alleviare il fastidio in gola.

Inoltre, è fondamentale far arieggiare la camera da letto, quindi lavate sempre le lenzuola e la biancheria. Ma sapete perché di notte la tosse peggiora? Ebbene, questa condizione è dovuta alla posizione supina che va a comprime le vie respiratorie. Infatti, la cosa migliore sarebbe trovare la posizione che ci permetta di respirare nel modo corretto.

Esistono anche diversi rimedi naturali che possono venirci in aiuto, uno dei più famosi è la tisana a base di miele e succo di limone. Proprio il miele è un potente sedativo naturale in grado di alleviare il dolore alla gola.

Le altre tisane efficaci sono quelle alle erbe, queste riescono ad alleviare gli attacchi di tosse acuta. Tra le più efficaci troviamo quella a base di eucalipto, liquirizia, timo ed edera.

Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?