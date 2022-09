Amici: è nata una nuova coppia, da non credere

Amici: è nata una storia d’amore tra Cosmary e Nunzio? Andiamo a leggere insieme tutte le ultime indiscrezioni.

Ancora pochi mesi e si potrà conoscere finalmente la nuova classe di Amici di Maria De Filippi. Nella scorsa edizione, però, erano nate alcune coppie che avevano fatto sognare ad occhi aperti tutti i fan della trasmissione.

Una fra tutte era quella formata da Cosmary Fasanelli e Alex Rina. Purtroppo, però, dopo la fine del talent, anche se la ballerina e il cantante si erano molto impegnati a far decollare la coppia non ci sono riusciti.

Ma nelle ultime ore, proprio la ballerina è stata “pizzicata” con un altro allievo sempre del talent di Canale 5. Si tratta di Nunzio Stancampiano.

Era da un po’ che sul web si vociferava che i due si stavano frequentando, ma la sembrerebbe che la conferma sia arrivata solo qualche giorno fa.

Amici 21: una storia d’amore tra due ex allievi?

Infatti, Cosmary e Nunzio sono stati fotografati mentre si tenevano la mano. Ma, come riporta anche Deianira Marzano, il ballerino non avrebbe preso bene la notizia della diffusione di questa foto.

Infatti, sembrerebbe che sia andato alla ricerca della persona che l’ha messa in giro. A questo punto risponde proprio la Marzano, chiedendosi del perché lui non voglia far sapere che stanno insieme.

“Sono dei personaggi pubblici”, come afferma la stessa Deianira Marzano e continua dicendo “stavate mano nella mano, che ci sta di male?”.

Insomma, la coppia non ha ancora commentato questo episodio. Intanto, siamo in attesa di conoscere i nuovi allievi che sederanno al posto di Cosmary, Nunzio ed Alex, solo per citarne alcuni.

I professori del talen sono cambiati: non ci saranno più la coreografa Veronica Peparini e la speaker radiofonica Anna Pettinelli. Al loro posto, invece, ritorneranno a far parte del cast due maestri che avevano già svolto questo ruolo, ovvero Emanuel Lo e la cantante Arisa.

Quindi tra i maestri del canto troveremo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, mentre quelli del ballo saranno Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Al timone del programma come sempre c’è la Queen di Mediaset, Maria De Filippi. E voi guarderete la nuova edizione di Amici?