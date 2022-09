Chicago PD: l’annuncio che nessuno voleva sentire per la prossima stagione

Chicago Pd 10: un personaggio molto amato ha annunciato che durante la nuova stagione lascerà la serie, ideata da Dick Wolf.

Un duro colpo per tutti i fan di Chicago PD. Una notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti quanti. Un volto storico del programma ha annunciato nei giorni scorsi che la decima stagione della serie ideata da Dick Wolf sarà l’ultima.

Jesse Lee Soffer ha confermato la notizia attraverso i social ed i suoi colleghi hanno confermato quanto detto.

“Voglio ringraziare gli eccezionali fan per il loro incrollabile supporto negli ultimi 10 anni ed esprimere la mia più profonda gratitudine a Dick Wolf e a tutti alla Wolf Entertainment, così come a Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC, Universal Television, i miei compagni di cast e la nostra incredibile troupe“.

Ed ha continuato a scrivere “Creare questo drama settimana dopo settimana è stato un lavoro d’amore per tutti coloro che ne fanno parte. Sarò sempre orgoglioso del tempo trascorso nei panni del detective Jay Halstead”.

Chicago PD 10: un volto storico della serie lascerà durante la nuova stagione

Il detective Jay Halstead fa parte del cast di Chicago PD fin dalla prima stagione. Ha sempre avuto un carattere diverso dal loro capo, Hank Voight, interpretato da Jason Beghe, con il quale si è scontrato più di una volta.

L’ultima, riguardo il rapimento della sua collega Kim Burgess – interpretata da Marina Squerciati – e dall’uccisione del rapitore per mano della sua fidanzata Hailey Upton (Tracy Spiridakos).

I fan avevano visto in lui l’erede del sergente Voight ed è per questo che la decisione presa ha lasciato tutti senza parole.

Non sappiamo ancora come si evolverà la storia, né in quale puntata dovremmo dire addio ad uno dei detective più amati di Chicago PD.

In molti sperano che il suo personaggio non muoia, come successe ad Alvin Olinsky, il braccio destro di Voight, ma nessuno può avere la certezza.

Intanto su Instagram, sua moglie per finzione, Tracy Spiridakos, ha voltuto dedicare un post al suo collega “Credo che il segreto sia stato svelato…Jesse, cosa posso dire, sei il migliore. Grazie per la tua gentilezza, la tua guida e la tua amicizia. Sei il miglior marito a schermo che una donna possa desiderare. Mi mancherà stare sul set con te ogni giorno. Non vedo l’ora di vedere cosa ti riserva il mondo per il futuro. #UPSTEADPERSEMPRE”.