Elisabetta Canalis: devi avere anche tu questo oggetto per l’autunno

Elisabetta Canalis lancia una nuova moda autunnale che fa scalpore sul web. Ecco l’oggetto che tutte le sue fan vogliono avere. Scopriamo di cosa si tratta e dove acquistarlo.

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle showgirl più amate in Italia. Sin dal suo esordio, nei panni di velina, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori. Oggi, oltre ad essere una bravissima mamma, è anche molto seguita sui social tanto che, nelle ultime ore ha lanciato una nuova moda. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Elisabetta Canalis è tornata in America indossando un paio di stivali che hanno subito fatto scalpore. Si tratta di un accessorio perfetto per l’arrivo dell’autunno, ora le sue fan sono letteralmente impazzite e vogliono a tutti i costi impossessarsi di queste bellissime scarpe.

Andiamo a scoprire nel dettaglio dove poterli acquistare e quanto costano.

Elisabetta Canalis: ecco gli stivali con le frange che fanno tendenza

Elisabetta Canalis ha trascorso delle lunghissime vacanze estive in giro per il mondo, la prima tappa è stata in Messico, poi si è diretta ad Ibiza, infine è approdata in Italia passando per la Liguria e per la sua amata Sardegna. Il tutto è stato documentato nel suo profilo Instagram. Ora però è dovuta tornare a lavoro rientrando in California.

Proprio nel suo primo impegno di lavoro è stata immortalata con indosso un accessorio che ha fatto scalpore, stiamo parlando di un un paio di stivaletti con frange. Tutte le sue fan ora vogliono averli per l’inizio dell’autunno.

Si tratta di un accessorio molto stiliso, perfetto per l’arrivo del primo freddo, sicuramente a breve vedremo moltissime influencer con indosso questi bellissimi stivali. Un dettaglio così glamour non può che aver fatto scalpore.

Nel dettaglio il modello indossato dalla showgirl sarda è un mix di eleganza, infatti il tacco sottile e alto può essere accompagnato sia ad un evento glamour che per una giornata casual. Il tutto è stato abbinato ad un tubino nero, la showgirl non è di certo passata inosservata con questo bellissimo look.

Voi cosa ne pensate? Vi piacciono questi stivali?