Scopriamo insieme come possiamo realizzare delle buonissime pizzette che lasceranno tutti senza parole per il risultato.

Preparare una sana e buona merenda all’ultimo minuto è sempre una sfida, ma questa volta la possiamo vincere a mani bassi perchè vi vogliamo mostrare come realizzare delle pizzette, che piacciono a tutti in poco tempo.

E’ un piatto che va bene anche come aperitivo o come sorta di salva cena che ci permette di abbinare un contorno ed abbiamo preparato qualcosa di diverso a cena ma che soddisfa corpo e anima.

Pizzette pronte in 5 minuti? Ecco il trucco bomba

Diciamo che questa versione di pizzette è un po’ particolare ma possiamo sempre prepararla perchè non serve assolutamente mettersi ad impastare, basta solamente avere del pancarrè.

Si avete capito bene, ecco che cosa ci occorre per questa bontà:

Olio extravergine d’oliva quanto basta

Basilico quanto basta

Sugo pronto al basilico quanto basta

Sale quanto basta

Mozzarella, filone per pizza, quanto basta

6 fette di pancarrè per tramezzini

Iniziamo quindi con la realizzazione vera e propria, noi vi proponiamo i quantitativi in base alla nostra necessità e alla teglia voi ovviamente regolatevi per quanta pizza vi occorre, mettiamo quindi le fette sulla teglia che avremmo prima oliato.

Facciamo in modo che i bordi siano leggermente un po’ più alti, poi iniziamo a mettere il sugo sopra la nostra base della pizza e come mozzarella, consigliamo sempre di usare il filone per pizza, in questo modo non perde acqua.

Condiamo con un po’ di olio, e se c’è fresco anche qualche foglia di basilico, poi, solamente quando il forno è caldo mettiamo dentro la nostra pizza per 15 minuti a 180 gradi ed ecco che la nostra super merenda è prontissima per essere mangiata.

Ovviamente possiamo condirle come preferiamo, anche bianche con mozzarella e prosciutto cotto, oppure fiori di zucca ed alici, o magari con solo verdure e mozzarella, diamo sfogo alla nostra inventiva ma anche usando quello che c’è nel frigorifero.

Siamo certi che questa versione particolare di pizza andrà assolutamente a ruba tra tutti i presenti e come avete visto non è servito nemmeno impastare, quindi meglio di così non c’è nulla che dite?

Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette veloci ma allo stesso tempo buonissime che vi permettono di risolvere qualsiasi problema in cucina nel giro di poco tempo!