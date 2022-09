Impara come stabilire le tue priorità e cambierai la vita, risultati immediati

Ovviamente hai tutta una serie di cose da fare e devi stabilire delle priorità, ma come si fa a stabilire le priorità nel modo giusto?

Con i miei clienti spesso ci rendiamo conto che definire la lista delle priorità è davvero cruciale nella vita.

Come stabilisci le tue priorità?

Infatti di tutte le cose che hai da fare alcune sono decisamente più prioritarie ma altre no. Stabilire quali sono le vere priorità può sembrare qualcosa di banale e invece è davvero importante per avere successo nella vita.

Infatti disperdere tempo ed energie in attività di secondaria importanza e poi non averne a sufficienza per quelle realmente rilevanti può essere un problema. Spesso i miei clienti mi dicono che non hanno tempo, ma in realtà ragionando insieme scoprono con loro grande sorpresa e anche con loro grande gioia che semplicemente avevano stabilito una lista delle priorità sbagliata, che poi faceva credere loro di non avere tempo o peggio ancora, di non avere energia. Se non stabiliamo le priorità nel modo giusto sarà molto facile che queste poi possano diventare un vero boomerang.

Un esercizio che può dirti tante cose

Fai un esercizio molto semplice. Prendi un foglio e scrivi le prime cinque priorità attuali della tua vita. È importante che tu le scriva in ordine di importanza. Una volta che avrai definito l’ordine di importanza delle prime cinque priorità attuali della tua vita, verifica se effettivamente nella gestione del tempo ma anche nella gestione dell’energia che investi in queste attività, realmente quelle che vengono prima stanno ricevendo la maggiore attenzione. Potresti scoprire che in realtà stai dedicando troppa energia e tempo a traguardi ed obiettivi che sono invece secondari.

Come cambiare insieme

Riguardo queste cinque priorità della tua vita è anche importante riuscire a capire perché alcune per te sono effettivamente più importanti e perché altre lo sono meno. Se facendo questo esercizio scoprirai che in realtà stai investendo male le tue energie e il tuo tempo relativamente a quelle che sono le vere priorità e ti stai facendo assorbire troppo da questioni che non sono realmente prioritarie è importante analizzare tutto questo. Molto spesso potresti scoprire che in realtà è proprio l'influenza di altre persone o di determinati contesti che sta fagocitando la tua energia ed il tuo tempo verso cose che in realtà per te non sono realmente prioritarie.