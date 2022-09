Girovita abbondante? Come combatterlo in poco tempo

Pensi di aver preso peso e ora il tuo girovita è abbondante? Ecco alcuni esercizi che ti permetteranno di combatterlo in poco tempo

Durante l’estate è più che normale abbandonarsi al relax della bella stagione e dimenticarsi per un po’ della dieta che avevamo iniziato mesi prima e dell’allenamento che ci eravamo ripromessi di potare avanti anche durante le vacanze. Lasciarsi andare e farsi prendere dalla forchetta è tra le abitudini più comuni della stagione, tanto che poi si vedono le conseguenze.

Prendere un po’ di peso è tra le conseguenze più rilevanti dopo un periodo in cui decidiamo di staccare un po’ dalle fasi più rigide dello stile di vita. Tuttavia, si può sempre intervenire con efficacia e velocità. Se infatti pensi di aver preso peso e ora il tuo girovita risulta essere più abbondante, puoi provare questi esercizi che ti permetteranno di combatterlo in poco tempo. Ecco come fare.

Ecco gli esercizi che ti permettono di combattere il girovita abbondante in poco tempo

Non sempre è possibile pagare e avere il tempo di rispettare un abbonamento in palestra. Spesso, infatti, non se ne hanno le possibilità o semplicemente la voglia. Tuttavia, ci sono molti modi per fare attività fisica direttamente in casa con pochissima o alcuna attrezzatura. Ecco gli esercizi che ti permettono di combattere il girovita abbondante in poco tempo.

Tra gli esercizi più efficaci ci sono quelli che lavorano direttamente sul fisico, senza l’utilizzo di particolare attrezzatura. È importante però ricordare che ad un allenamento efficace deve essere sempre accostato un’alimentazione equilibrata e sana, in modo da non vanificare gli sforzi fatti.

Il primo degli esercizi proposti oggi è quello dello yoga. Partite da una posizione eretta, mettendo poi le gambe leggermente divaricate, oltre alle spalle e con i piedi rivolti verso l’esterno. Successivamente, contraete i muscoli dell’addome e piegate la parte destra del vostro corpo, verso sinistra, estendendo il braccio verso l’alto. Ripetete l’esercizio per 15 volte sul lato sinistro e destro, per 3 serie.

Un altro esercizio molto efficace è il crunch laterale. Partendo sdraiati sulla schiena, è necessario poi piegare le gambe appoggiandole a terra sul lato destro. Contraete poi i muscoli e mettete le mani dietro la nuca, alzando il busto. Fate 15 ripetizioni per ogni lato, eseguendo 3 serie.