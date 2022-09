Alessandra Celentano: ecco la bellissima sorella!

Protagonista in tv, riservata nella sua vita privata. Ma non tutti conoscono la bellissima sorella di Alessandra Celentano. Ecco chi è

Alessandra Celentano è uno dei volti storici del talent show più famoso d’Italia, Amici di Maria De Filippi. In pochissimo tempo la splendida insegnante di ballo è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori e degli studenti che ogni anno si sfidano per riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

In pochi anni la Celentano è diventata tra i personaggi più di spicchi della televisione, e in particolare di Mediaset. Storica professoressa di danza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, la nipote del famoso cantante ha una vita privata che non mostra con così tanta leggerezza. Non tutti, infatti, conoscono la sorella di Alessandra Celentano. Ecco chi è.

Ecco chi è la sorella di Alessandra Celentano

Nonostante in poco tempo sia diventata tra le figure di maggior spicco nel programma condotto dalla grandissima Maria De Filippi, l’insegnante di danza non tende a parlare molto di sé e della sua vita privata. Oggi, infatti, vogliamo farti conoscere la sorella di Alessandra Celentano. Ecco chi è e che cosa fa.

Oltre ad essere conosciuta per il suo ruolo nel talent e per il suo essere una docente molto esigente dai suoi allievi, Alessandra Celentano è rinomata per essere la nipote del grande Adriano Celentano. Tuttavia, non ha mai sbandierato in pubblico questa sua vicinanza e parentela con il famoso artista, restando sempre riservata e professionale.

La vita privata della Celentano non è molto conosciuta, infatti la docente di ballo non è solita sbandierare ai quattro venti le novità della sua vita. Di lei sappiamo infatti che è sposata con Angelo Trementozzi, finanziere e maestro di karate, pur essendosi poi separati nel 2012. Inoltre, è molto legata a sua nipote, Valentina, figlia di sua sorella Adriana.

Dalle poche informazioni in nostro possesso, sappiamo che Alessandra e Adriana sono due sorelle molto legate tra loro. Spesso passano del tempo insieme e, secondo alcune indiscrezioni, hanno deciso di abitare nella stessa casa. Si tratta di una splendida villa con un immenso giardino che ospita i loro otto cani.