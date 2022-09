Steve Jobs: avete mai visto i suoi 3 figli? Eccoli

Forse non tutti sanno che il grande Steve Jobs aveva ben 3 figli. Li avete mai visti? Ecco chi sono e che cosa fanno oggi

Oltre ad essere un grandissimo imprenditore e visionario, Steve Jobs aveva una vita privata che non tutti conoscono. Solo negli ultimi anni, infatti, sono stati messi a conoscenza alcune informazioni e dettagli sulla sua sfera privata. Non tutti sanno, infatti, che Steve Jobs aveva 3 figli. Già da giovane, Steve Jobs divenne padre della bella Lisa Brennan-Jobs, nata dalla relazione con la fidanzata dell’epoca.

Oggi Lisa Brennan-Jobs fa la scrittrice di successo e ha raggiunto numerosi e importantissimi obiettivi. Inoltre, negli anni ha lavorato come giornalista, collaborando con numerosi giornali e riviste.

Nel 1991 Laurene Powell e Steve Jobs si sposano: dalla loro relazione nascono due figli. Il più grande, nato nel settembre del 1991, è Reed Jobs, mentre nel 1998 nasce un’altra figlia, la splendida Eve Jobs. Secondo alcune indiscrezioni, il lavoro di Jobs ha spesso portato il grande imprenditore a non essere sempre presente; tuttavia, l’uomo aveva sempre posto grande attenzione nell’educazione dei suoi figli e li amava moltissimo.