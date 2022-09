Beatrice Valli: il jeans che stupisce, wow

Beatrice Valli, il jeans che stupisce: l’influencer ex di Uomini e Donne continua ad essere protagonista, ecco la nuova foto.

Beatrice Valli continua a godersi pienamente l’estate, rimanendo comunque sotto i riflettori; più felice che mai per il suo amore e per la carriera che ha costruito, l’ex di Uomini e Donne sembra oggi davvero realizzata.

I follower la seguono sempre con molto affetto, apprezzando la sua semplicità, la sua bravura e la sua infinita bellezza; nel nuovo post, si mostra con un paio di jeans che stupisce tutti quanti, eccola.

Beatrice Valli, il jeans che stupisce: davvero uno spettacolo

Continuano gli ultimi giorni di vacanza della Valli, che di recente si sta godendo il meraviglioso soggiorno ad Ibiza, isola spagnola nota per accogliere sempre milioni e milioni di turisti.

Nel nuovo post, la Valli sfoggia l’outfit che ha indossato per una serata di gala col suo amore Marco Fantini, che però come racconta l’influencer è rimasto ingelosito del suo abbigliamento.

Nella foto, Beatrice si mostra con un top attillato nero, che mette in evidenza le sue forme; l’outfit è completato da dei jeans che esalta il lato B dell’influencer e poi dei tacchi, che slanciano ancora di più il suo corpo scolpito.

“Quando marchini per andare a cena ti fa cambiare il top 😂 ( quello di brillanti era un po’ troppo effettivamente 😅)” scrive l’influencer, in tono scherzoso, nella didascalia, accompagnando un post che ha subito fatto il pieno di like.

I follower sono rimasti ancora una volta incantati dalla bellezza della Valli, tanto che hanno subito riempito di commenti l’area specifica sotto il post; “Che bella Bea😍” scrive una fan, mentre altre due commentato con “Super😍😍😍” e “Bella ❤️”, oppure chiedono informazioni sui jeans, che pare siano stati molto apprezzati.

Beatrice pare essersi realizzata in ogni ambito e continua a sorprendere tutti quanti, godendosi nel frattempo l’amore della sua famiglia e quello dei tantissimi fan che l’apprezzano e la stimano.