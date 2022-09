Il paradiso delle signore 7: l’imprevisto che non immagini

Il Paradiso delle Signore 7: cosa succederà nelle nuove puntate della fiction di Rai 1 che presto andranno in onda? Scopriamolo insieme.

Manca sempre meno alla messa in onda delle nuove puntate di una delle fiction più avvincenti di Rai 1, Il Paradiso delle Signore.

Andiamo a scoprire insieme le anticipazioni di questa serie tv. Le prime puntate saranno caratterizzate dal triangolo amoroso, formato da Ezio Colombo (interpretato da Massimo Poggio), Veronica (interpretata invece da Valentina Bartolo) e da Gloria Moreau (interpretata dall’attrice Lara Komar).

Ma cosa succederà? Ezio e Veronica si riavvicineranno. E sarà proprio quest’ultima a scoprire che la figlia Gemma (interpretata da Gaia Bavaro) ha minacciato Stefania (Grace Ambrose) ed è per colpa sua che Gloria Moreau finirà in carcere e per questo punirà severamente la figlia.

Tra Ezio e Veronica, quindi come abbiamo già accennato, ci sarà un riavvicinamento, tanto da parlare anche di matrimonio. Insomma, quello che si scoprirà è che il contabile è ancora innamorato della prima moglie e continuerà ad essere diviso tra le due donne.

Il Paradiso delle Signore: spoiler nuove puntate

Del resto, però, Gloria, inoltre, per uscire di prigione dovrà contare sull’aiuto di qualcuno che non si aspetta.

Dovremmo aspettare ancora qualche giorno e finalmente si potrà vedere come andrà a finire questo triangolo amoroso.

In ogni caso, Gloria riuscirà a ricucire il rapporto con la propria figlia, Stefania: infatti, quest’ultima dopo aver appreso tutta la verità, è riuscita a perdonare la propria madre. E farà tutto quello che è in suo possesso per aiutarla ad uscire dal carcere.

Ma, ovviamente, non saranno solo loro le protagoniste delle vicende che hanno appassionato tutta Italia: infatti al centro della trama ci saranno anche Adelaide con la sua vendetta; Umberto e la storia d’amore con Flora; grossi guai per Salvo ed Anna; una guerra aperta tra Vittorio e la Contessa che nonostante tutto si ritroveranno ad essere soci del grande magazzino.

Insomma, non resta che attendere le prime puntate della fiction di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, che dovrebbero aver inizio il prossimo 12 settembre.

Cosa succederà ai protagonisti della fiction? Riusciranno a sposarsi Ezio e Veronica o la presenza di Gloria è ancora troppo forte per Colombo?