Che Dio ci aiuti: cast completamente rivoluzionato!

Che Dio ci Aiuti 7: andiamo a scoprire tutte le novità che riguardano la famosa fiction di Rai, chi lascia e un ritorno inaspettato.

Che Dio ci Aiuti è giunto alla sua settima stagione. Ancora una volta, l’ambientazione sarà nella favolosa Assisi.

La fiction di rai si è completamente rivoluzionata, tante new entry ed un addio che sicuramente dispiacerà ai fan più accaniti della serie.

Elena Sofia Ricci fa parte di Che Dio ci Aiuti fin dalla primissima stagione che per anni ha prestato il volto a Suor Angela. Al suo fianco, invece è stata sempre presente, Valeria Fabrizi, che invece ha interpretato Suor Costanza.

La Ricci uscirà di scena in questa nuova stagione: interpreterà la famosa suora ancora per 3 puntate, poi le diremo addio.

Che Dio ci Aiuti 7: il cast tra addii e ritorni

L’attrice ha già fatto sapere che durante una sua intervista a Nuovo Tv che “La mia uscita di scena è molto ben congegnata”.

Ma ora i fan si chiedono chi prenderà il suo posto? La risposta è molto semplice: Azzurra Leonardi interpretata dall’ex Miss Italia Francesca Chillemi, terminato il noviziato prenderà il posto di Suor Angela.

Ma quello di Elena Sofia Ricci non sarà l’unico addio a cui assisteremo: infatti, dovremmo salutare i volti storici della fiction, come quelli di Penny, Nico, Monica, Ginevra ed Erasmo.

Ci sarà invece un ritorno inaspettato: infatti, farà il suo ritorno il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon. Dopo una delusione d’amore lo psichiatra si trasferirà stabilmente al convento.

Qui incontrerà Sara, una giovane ragazza di Roma che ha la passione per il make-up. I due ragazzi, molto presto si renderanno conto di essere molto simili. Ma non si sa ancora se tra i due scoppierà la passione o meno.

Ci saranno anche dei personaggi nuovi che entreranno a far parte della fiction di Rai 1, ovvero Caterina, una ragazza che sogna il mondo dello spettacolo, e Ludovica, un’aspirante avvocato.

Le premesse per una nuova stagione brillante di Che Dio ci Aiuti 7 ci sono tutte. Per vedere cosa succederà ai protagonisti, invece dovremmo aspettare ancora qualche tempo: infatti, andrà in onda a partire dal prossimo anno.

Cosa succederà nei nuovi episodi della famosa serie della Rai?