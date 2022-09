Giulia Salemi: la trasformazione da Miss Italia ad oggi, wow

Giulia Salemi: la trasformazione della giovane influencer da Miss Italia ad oggi. Vediamo insieme come è diventata la compagna di Pierpaolo Pretelli.

Sapete come ha mosso i suoi primi passi la giovane influencer Giulia Salemi? Non tutti forse se lo ricordano: una giovane ed ancora sconosciuta Giulia Salemi ha preso parte al concorso di Miss Italia, dove non vinse ma riuscì comunque a salire sul podio, classificandosi terza. Ottenne, però, due fasce nazionali, ovvero quella di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni.

L’anno successivo prese parte al Leyton Orient, ovvero un talent show calcistico, condotto da Simona Ventura.

E sempre nel 2015, la Salemi ha partecipato come concorrente a Pechino Express, alla quarta edizione, insieme alla madre Fariba, arrivando terza in classifica.

Negli anni successivi, Giulia Salemi ha preso parte a diversi programmi televisivi, come ad esempio Sbandati, condotto da Gigi e Ross, andato in onda su Rai 2 ed è stata la protagonista con il conduttore Giancarlo Magalli nella puntata di Milano-Roma – In Viaggio con i Gialappa’s.

Giulia Salemi: ecco come era quando ha partecipato a Miss Italia

L’influencer ha poi partecipato ben due volte al Grande Fratello Vip: la prima volta nel 2018, quando alla conduzione del reality c’era Ilary Blasi; mentre la seconda, quando al timone del programma era Alfonso Signorini.

Ed è stata proprio questa l’occasione in cui ha incontrato il ragazzo del quale poi si è innamorata, Pierpaolo Pretelli.

Nell’autunno del 2020, insieme a Paolo Ciavarro e Paolo Di Benedetto, Giulia Salemi ha anche condotto il programma Disconnessi On The Road, che è andato in onda in seconda serata su Italia 1.

L’anno scorso, invece, insieme alla sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, la giovane influencer ha condotto anche il GF Vip Party, che invece è andato in onda su Mediaset Infinity.

Ha preso parte a diversi show televisivi, come Alessandro Borghese – Celebrity Chef, Name That Tune- Indovina la Canzone, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo.

A partire da settembre ritroveremo ancora una volta, Giulia Salemi alla conduzione della seconda stagione programma Salotto Salemi, ideato dalla stessa influencer. Ed andrà in onda in chiaro su La 5.

Dopo aver avuto una storia d’amore con il modello Francesco Monte, da dicembre del 2020, la Salemi ha una relazione con Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio durante la sue seconda esperienza nel GF Vip.