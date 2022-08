Damiano dei Maneskin: la decisione presa e le parole della fidanzata

Direttamente dal Giappone, Damiano dei Maneskin ha deciso di fare una piccola pazzia. Ecco qual è stata la reazione della fidanzata

Damiano dei Maneskin è il frontman assoluto della band italiana più famosa al mondo. Negli ultimi anni i 4 ragazzi (Victoria, Thomas, Ethan e Damiano) hanno raggiunto una popolarità incredibile, riuscendo a vincere in un solo anno il Festival di Sanremo e L’Eurovision Song Contest. Da molti, i Maneskin sono considerati il gruppo rock italiano più incisivo nella storia, raccogliendo incredibili successi.

La grande popolarità conquistata ha messo i 4 componenti della band sotto i riflettori. Ogni novità fa notizia e i fa non vedono l’ora di conoscere i dettagli della loro vita privata. A far parlare di sé, questa volta, è stato Damiano dei Maneskin che, direttamente dal Giappone, ha deciso di fare una piccola pazzia. Ecco qual è stata la reazione della fidanzata.

Ecco la decisione di Damiano dei Maneskin e la reazione della fidanzata

Damiano dei Maneskin ha deciso di fare un nuovo tatuaggio direttamente dall’Oriente. Il frontman del gruppo italiano rock più amato al mondo ha conquistato tutti con la sua simpatia e anche stavolta è riuscito a fare notizia dopo la sua curiosa decisione. Il ragazzo è infatti molto appassionato di tatuaggio e per questo sul suo corpo sono raffigurati molti disegni ed immagini.

Non si conosce il numero esatto di tattoo che Damiano ha deciso di avere sul proprio corpo, ma è indubbio che il frontman dei Maneskin abbia una grande passione per questo tipo di arte. Il suo rapporto con queste raffigurazioni, infatti, è molto positivo e alcuni di loro sono entrati di diritto nella storia professionale del cantante, come ad esempio la scritta “Il ballo della vita”, nome del primo album dei Maneskin.

Ma durante il tour del gruppo in Giappone, il frontman della band ha deciso di realizzare un nuovo tatuaggio. Durante la visita a Tokyo, infatti, il 23enne ha deciso di tatuarsi un enorme drago su lato sinistro del busto. “Dragon soul”, questo il nome del drago che Damiano ha mostrato ai suoi fan direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale. La reazione della sua fidanzata, Giorgia Soleri, è stata iconica: “Bono vero”.