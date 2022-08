Benedetta Rossi: questo lo devi sapere per forza

Ecco cosa dovresti sapere su Benedetta Rossi. Ti diamo alcune informazioni sulla food blogger più famosa d’Italia

L’Italia, si sa, è la patria del buon cibo e delle ricette più invidiate al mondo. Nel nostro Paese, infatti, saper cucinare vuol dire essere un po’ degli artisti e dedicare minuti della propria giornata per preparare un buon piatto (magari anche da condividere) non è mai considerato tempo perso.

Sarà forse per via della passione per la cucina e per l’importanza che noi italiani riusciamo a dare per un buon piatto che, negli ultimi anni, il fenomeno dei food blogger è aumentato in maniera esponenziale. La più seguita in assoluto, ovviamente, è la simpaticissima Benedetta Rossi. Tuttavia, nonostante i numerosi video pubblicati sul suo canale e la sua grande attività mediatica, forse non conosci queste cose su di lei. Ecco cosa dovresti sapere su Benedetta Rossi.

Benedetta Rossi: ecco cosa dovresti sapere su di lei

Benedetta Rossi ha raggiunto una grandissima popolarità grazie all’attività che svolge sul suo canale YouTube “Fatto in casa da Benedetta”. Grazie alla sua semplicità, alla delicatezza e passione che ci mette durante la spiegazione delle ricette e al cibo buonissimo che riesce a preparare, è diventata presto la foodblogger più seguita in Italia.

Il suo successo è aumentato in maniera vertiginosa durante il lockdown del 2020, dove migliaia di italiani (se non milioni), bloccati in casa, hanno deciso di dedicarsi alla cucina, imparando nuove ricette proprio dalla famosa Youtuber. Dal 2018, Benedetta conduce anche un programma su Real Time e Food Network: Fatto in casa per voi. Tuttavia, nonostante il suo enorme successo, ci sono cose che non conosci. Ecco cosa dovresti sapere su Benedetta Rossi.

Benedetta è nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nel 1972. Prima di diventare Youtuber, frequenta con successo l’Università, laureandosi in Produzione e Sanità degli organismi acquatici. Durante gli studi, lavora come aiuto cuoca in diversi ristoranti locali.

La sua passione per la cucina, infatti, la porta a pubblicare su YouTube un video sul canale del suo agriturismo “AgriturCasaVecchia”. Il successo arriva quasi subito, tanto da convincere Benedetta ad aprire un canale YouTube dedicato, dal nome “Fatto in casa da Benedetta”.

Benedetta Rossi è sposata dal 2009 con Marco Gentile, professionista che cura la parte promozionale dell’attività di sua moglie. I due hanno anche aperto un agriturismo, che però hanno deciso di chiudere nel 2020. Infine, Benedetta ha affrontato un intervento alla schiena nel gennaio 2022. La notizia è stata data da lei stessa sul suo profilo Instagram, dove ha rassicurato i fan.