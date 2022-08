La paura può diventare una zavorra: sbarazzatene subito così e raggiungi qualsiasi traguardo

Scopriamo insieme come distinguere una paura sana da una limitante e come cambiare concretamente vita.

La paura è un sentimento assolutamente umanissimo. Infatti se non provassimo paura ci metteremo continuamente in situazioni estremamente pericolose.

La paura buona e quella limitante

Tuttavia la paura può diventare un vero e proprio fardello. La paura può veramente bloccarti e di conseguenza può toglierti tutta la motivazione.

È importante capire come esista una linea di confine tra una paura sana e una paura limitante. La paura è sana quando ti spinge a porti delle domande e ti spinge a cercare delle soluzioni. Questa è una paura sana e costruttiva e di questo tipo di paura non bisogna vergognarsi, anzi bisogna considerarla una risorsa. Tuttavia quando la paura ti paralizza ma soprattutto paralizza la tua mente e più che spingerla a cercare soluzioni, le impedisce di trovare soluzioni e strade alternative, allora quella è una paura limitante.

Come cambiare

In questo caso è molto importante capire da dove nasca questa paura ma soprattutto capire qual è l’immagine limitante che hai di te che fa sorgere questa paura. Infatti le paure sbagliate e limitanti non sono niente altro che il riflesso di un’immagine limitante che hai di te stesso. Scopri qual è questa immagine e dialoga con te stesso per sradicarla. Chiedi a te stesso le prove a sostegno di questa visione limitante di te e scoprirai che ce ne sono ben poche. Invece focalizzati su tutte quelle potenzialità e capacità che ti rendono unico e che possono farti superare quell’immagine limitante e inutile che ti sta bloccando attraverso la paura.

Dialoga con te e nel tempo riprogrammi la mente

Quando dialoghi con te stesso devi chiederti prima quali prove ci sono a sostegno di quella immagine limitante e poi smontarle una per una. Invece ricorda a te stesso tutti i tuoi pregi e tutte le cose belle e positive che hai fatto. Se un'immagine negativa e limitante è qualcosa di automatico e spontaneo dentro di te fermati ad analizzarla ed a cambiarla. Se fai questa operazione sistematicamente, nel tempo riprogrammerai la tua mente. Sovrascriverai a quell'immagine limitante automatica una nuova immagine molto più sana e produttiva. Di solito ci vogliono una trentina di giorni per notare come il nuovo automatismo mentale si sostituisca progressivamente al vecchio.