Intestino? Aiutalo con questo buonissimo frutto di stagione

Se nell’ultimo periodo hai avuto alcuni leggeri problemi di intestino, potresti provare a risolverli con questo buonissimo frutto di stagione

I problemi all’intestino sono tra i dolori più diffusi tra gli esseri umani. Questo perché ad essere interessato è una parte molto delicata del nostro corpo, adibita alla digestione e all’assorbimento degli alimenti di cui ci nutriamo. La complessità dell’organo e la moltitudine di attività che svolge possono favorire l’insorgere di problemi anche molto fastidiosi.

Spesso, infatti, possiamo andare in contro a dolori causati da infiammazioni dell’intestino, tra cui il rinomato morbo di Chron. Tuttavia, non sempre i fastidi e i dolori intestinali possono essere associati a questo morbo. È il caso della cosiddetta sindrome del colon irritabile che ci può portare a fastidi senza la reale azione di un’infiammazione. Dunque, se hai leggeri problemi di intestino, potresti provare a risolverli con questo buonissimo frutto di stagione.

Prova a risolvere i problemi all’intestino con questo frutto di stagione

Spesso i problemi all’intestino possono essere meno preoccupanti del previsto. Previa visita di un medico, è infatti possibile che i fastidi correlati a quest’organo possano essere causati dalla cosiddetta sindrome del colon irritabile. In nostro aiuto potrebbe arrivare questo buonissimo frutto di stagione molto utile.

Il consumo di verdura e frutta è ormai associato, giustamente, ad un corretto stile di vita sano ed equilibrato. Questi alimenti, infatti, possono giocare un ruolo determinante per la salute del nostro corpo. Si tratta di alimenti ricchi di Sali minerali, fibre e vitamine, utili a regolarizzare le attività importanti del nostro intestino.

Uno dei buonissimi frutti che possono darci una mano nell’affrontare i problemi all’intestino è certamente la mora. Si tratta di un frutto estivo che, proprio in questo periodo, sta profumando le campagne e le case degli italiani.

Non è assolutamente insolito, infatti, vedere cespugli pieni di questo splendido frutto dal colore viola e raccoglierne anche in grandi quantità.

Le more sono frutti ricchi di vitamina C ed E, oltre a magnesio, calcio, potassio. La presenza di vitamina B, inoltre, rende le more degli alimenti molto utili per quanto riguarda il metabolismo, mentre le fibre fanno molto bene all’intestino. Inoltre, le ore contengono anche il rame, una sostanza che svolge un ruolo importante per la salute delle ossa e per la produzione di globuli rossi e globuli bianchi.