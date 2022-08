Anna Oxa: ecco cosa fa oggi, non male!

Anna Oxa, ecco cosa fa oggi: vi ricordate della celebre cantante? La sua vita lontana dal mondo dello spettacolo.

Classe ’61, Anna Oxa è stata una delle cantanti più celebri tra gli anni ’80 e gli anni ’90, nonostante abbia raggiunto picchi anche nello scorso decennio; praticamente, più generazioni hanno potuto beneficiare della sua voce e di tutta la sua artisticità.

Da qualche tempo, però, non è più costantemente sotto i riflettori come accadeva in passato; cosa fa oggi la celebre cantante pugliese, anche cittadina albanese (paese natale del padre).

Anna Oxa, ecco cosa fa oggi: la sua vita lontano dai riflettori

Parlando di Anna Oxa si parla di un’artista dall’incredibile talento, che ha raccolto con la sua bravura successi su successi; dal ’78 ad oggi ha pubblicato ben 23 album (di cui 18 registrati in studio, 2 live e 3 raccolte) e vinto per due volte il Festival di Sanremo, a cui ha partecipato complessivamente per quattordici volte.

Tantissime le collaborazioni (ad esempio con artisti del calibro di Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Giorgio Gaber, Roberto Vecchioni), così come alla Oxa non è mancata l’occasione di cimentarsi come conduttrice, per anni e anni costantemente al centro dell’attenzione.

Negli ultimi tempi, ha presentato un inedito (nel 2020) alla tv albanese, per poi prendere parte allo show di Claudio Baglioni Uà – Uomo di varie età (nel 2021) e più di recente è stata protagonista come giudice al talent show europeo Talent Europe.

Le ultime sono state comunque apparizioni sporadiche; mentre continua a coltivare la sua carriera come cantante, con la stessa energia che la contraddistingue sin dagli esordi, la Oxa si gode la sua vita in Svizzera, abitando in una dimora (come riporta il sito semplicementecurvy.it) completamente immersa nel verde.

Nella routine quotidiana, dunque, può beneficiare della vista delle piante, dei ruscelli e degli animali che popolano le terre che circondano la sua casa; una location dove poter godere dei preziosi attimi che la vita ci riserva, e dove poter trovare anche l’ispirazione per nuovi progetti artistici.