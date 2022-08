Time management: quando scopri come gestire il tempo gli eventi lavoreranno per te e ti daranno quello che vuoi

Il concetto di time management è estremamente importante ma è anche poco conosciuto.

La gestione del tempo è una vera e propria arte, tuttavia la maggior parte delle persone pensa che l’unica cosa che può fare riguardo i vari impegni che ha nella giornata è sbrigarsi per toglierseli di ritorno il prima possibile.

Il potere della gestione del tempo

Il concetto di time management si è molto evoluto nel tempo.

Ecco una serie di consigli pratici su come gestire al meglio il tempo per evitare che gli impegni prendano il sopravvento e abbassino la qualità della nostra vita ma anche della nostra performance. Innanzitutto è estremamente importante pianificare. Quando si pianifica con attenzione ciò che si deve fare nella giornata o nella settimana, spesso ci si accorge che organizzando gli eventi in un modo diverso si può risparmiare tanto tempo. Infatti fare i vari compiti in modo confusionario e partendo semplicemente dal primo che capita non è necessariamente la scelta migliore. Inoltre è anche molto importante automatizzare le attività che fai in modo più ripetitivo.

I consigli pratici

Inoltre è anche molto utile affrontare prima tutti quei compiti che sono più gravosi e più complicati. Anche se tutti riteniamo di essere multitasking, fare più cose insieme in realtà significa farle male e quindi questo va accuratamente evitato. Un altro trucco davvero fondamentale è quello di avere delle pause. Infatti senza delle pause ben cadenzate la nostra mente tenderà ad esaurire le sue energie molto prima. Ma è anche molto importante accrescere la propria motivazione e non avere paura di chiedere aiuto. Infatti specie quando affrontiamo compiti nuovi o quando ci troviamo in situazioni impreviste, chiedere aiuto a chi sia più esperto di noi non deve far diminuire la nostra autostima, ma anzi deve farla crescere.

Scopri quanto è utile

Infatti soltanto chi ha una forte autostima è capace di chiedere aiuto e consiglio senza sentirsi sminuito. Quando si capisce l'importanza della gestione del tempo si scoprirà con grande sorpresa come gestire il tempo in modo giusto ci renda molto più energici e produttivi. Quando scopri tutti i vantaggi della pianificazione e dell'ottimizzazione del tempo avrai la sorpresa di sentirti (e di essere) molto più bravo e più efficace in quello che fai e di avere anche molto più tempo libero.