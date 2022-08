Ballando con le stelle: l’addio che nessuno si aspettava

Ballando con Le Stelle: un altro ballerino ha deciso di lasciare la trasmissione di Milly Carlucci. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Ballando con Le Stelle – storica trasmissione di Rai 1, condotta da Milly Carlucci – perde un altro ballerino. Dopo l’addio di Raimondo Todaro (che è approdato alla corte di Maria De Filippi, nel talent Amici), di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, se ne aggiunge un altro.

Poco tempo fa, è stato lo stesso ballerino professionista ad annunciarlo. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

Lo storico programma di Rai perde un altro ballerino: si tratta di Stefano Oradei, che ha comunicato a tutti i suoi follower la sua decisione sui social.

Oradei confessa di aver parlato sia con la conduttrice che con la produzione ma insieme non hanno trovato delle basi comuni per poter continuare la loro collaborazione.

Il ballerino professionista ha poi continuato a dire “Dopo dieci anni circa, questo sarà per me il primo anno senza Ballando con le stelle”.

Ballando con le Stelle: un altro ballerino lascia il cast

E conclude il suo post su Instagram scrivendo “Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”, taggando sia la conduttrice del programma, Milly Carlucci, che Paolo Belli.

Queste parole sono accompagnate da alcune immagini, ovvero Stefano Oradei mentre è insieme ad alcuni concorrenti, come Suor Cristina e Barbara Bouchet.

La nuova edizione del programma di Rai vedrà quindi nuovi maestri di ballo che prenderanno il posto di quelli che hanno deciso di lasciare il programma.

Ci saranno quindi delle new entry: ci saranno Pasquale La Rocca, napoletano classe 1989; Simone Casula, campione mondiale di show dance; il cubano Roly Maden; Simone Arena e dalla Sardegna Moreno Porcu.

La trasmissione inizierà l’8 ottobre – salvo imprevisti – per tenere compagnia a tutti i telespettatori fino a Natale.

I protagonisti di questa nuova edizione dovrebbero essere, come riporta il settimanale TV Sorrisi e Canzoni: Giampiero Mughini; Dario Cassini; Enrico Montesano; Marta Flavi; Rosanna Banfi; Alessandro Egger; Ema Stokholma; Paola Barale; Lorenzo Biagiarelli; Iva Zanicchi; Gabriel Garko e Alex Di Giorgio.

I giudici invece Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.