Persiane: come pulirle prima dell’inverno per affrontarlo al meglio

Si avvicina la stagione invernale ed occorre sistemare la nostra abitazione prima che sopraggiunga il gelo. Puliamo insieme le persiane.

Le persiane, oltre a rappresentare lo strumento perfetto per contrastare la luce del sole, ci permettono anche di offrire la perfetta cornice alle nostra finestre. Tuttavia, anch’esse necessitano di attenzione e manutenzione; questo per evitare che ingrigiscano oppure che comincino a formarsi delle crepe sulla loro struttura. Tale ragionamento vale soprattutto per le abitazioni situate presso delle zone balneari, in quanto lo iodio e l’aria emanati dal mare contribuiscono al danneggiamento della struttura delle nostre case. Prima di rincasare quindi – e abbandonare la nostra dimora di villeggiatura – è bene dare una pulita alle nostre amate persiane.

La pulizia in questo caso non è da sottovalutare: occorre eseguire un’analisi del materiale e successivamente studiare una miscela specifica. Generalmente, le persiane sono realizzate in legno oppure in materiali plastificati. Nel secondo caso, siete sicuramente più fortunati riguardo la manutenzione e pulizia; nel primo, avrete bisogno di più attenzione e soprattutto di prodotti particolari. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Persiane: ecco come pulirle correttamente!

Come abbiamo anticipato, generalmente le persiane sono realizzate in plastica oppure in legno. Nel primo caso, sarà sufficiente eliminare la polvere con un panno asciutto e lavarle profondamente con qualsiasi prodotto detergente (anche i saponi generici vanno benissimo). Dopodiché, asciugate la struttura con un panno pulito in microfibra e il gioco è fatto. Nell’eventualità in cui le vostre persiane siano in legno invece, il procedimento si complica leggermente.

Prima di tutto, dimenticatevi i saponi generici, in quanto il legno va trattato sempre con prodotti specifici che è possibile acquistare nei vari rivenditori. In alternativa, potete creare una miscela con acqua tiepida ed una modesta quantità di detersivo per i piatti. Questo procedimento va eseguito solo ed esclusivamente dopo aver eliminato ogni traccia di polvere. Una volta compiuta la pratica, fatele asciugare naturalmente.

In entrambi i casi, per raggiungere le zone più piccole, potete sfruttare l’azione di un semplice spazzolino. Ricordatevi di eseguire tale procedimento almeno una volta l’anno, soprattutto per evitare il danneggiamento della struttura e l’obbligata sostituzione delle persiane.