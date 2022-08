Smettila di sabotarti e raggiungerai qualsiasi obiettivo, cambia vita subito

In questo articolo scoprirai come spesso saboti ciò che fai e ti rendi la vita davvero difficile, ma scoprirai anche come cambiare facilmente.

Autosabotarsi sembra assurdo perché teoricamente quando cerchiamo di realizzare qualcosa dovremmo mettere in campo tutte le nostre capacità per riuscirci.

Spesso saboti te stesso

Se vuoi raggiungere un traguardo lavorativo o magari anche sportivo o in qualsiasi altro settore della tua vita, teoricamente dovresti mettere in campo tutte le tue risorse fisiche e mentali.

Questo succede solo in teoria perché in realtà spesso compi senza accorgertene delle operazioni di vero e proprio sabotaggio. In sostanza inconsciamente certi di ostacolarti. Può sembrare assurdo ma in realtà è qualcosa di piuttosto naturale e anche piuttosto frequente. Ma come mai una persona dovrebbe autosabotarsi? In realtà molto dipende dalle credenze che abbiamo nella mente e dal modo in cui vediamo noi stessi.

Se hai una cattiva immagine di te vorrai confermarla sabotandoti

Se vuoi (consciamente) raggiungere un traguardo o un obiettivo ma purtroppo nella tua mente hai una credenza limitante che ti spinge a vederti come una persona con poche capacità e che difficilmente lo raggiungerà farai qualcosa di molto particolare. Consciamente lavorerai per raggiungere l’obiettivo ma inconsciamente farai di tutto per sabotarti. Immagina qualcuno che di giorno vada in una direzione ma di notte vada nella direzione opposta mentre sta dormendo e non se ne rende conto. Dopo tanti giorni sarà sempre al punto di partenza. L’auto sabotaggio è un po’ questo. Tuttavia il potere della ripetizione e della visualizzazione possono aiutarti concretamente ed in poco tempo a cambiare queste visioni di te limitanti.

Sovrapponi un’immagine non limitante

Dunque quando ti rendi conto che ti stai autosabotando cerca di individuare quali sono le credenze che ti stanno limitando e tramite la ripetizione e la visualizzazione creati un'immagine mentale più ricca e non limitante. Quando scopri che ti stai autosabotando ferma tutto. Noi tendiamo a realizzare l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi se di te hai un'immagine limitante farai in modo di fallire per poterla confermare. La scienza dimostra che visualizzando con intensità un'immagine vincente di te stesso, progressivamente nel tempo la sovrapporrai a quella limitante. (di solito dovrebbero bastare 30 giorni per vedere i risultati).