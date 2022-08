Peli di animali: rimuovili in modo efficace così

Spesso possono dare grossi problemi in casa e non solo. Ecco come rimuovere in modo efficace i peli di animali

Avere animali in casa è una delle cose più belle per coloro che amano la compagnia domestica e vogliono prendersi cura degli amici a quattro zampe (ma non solo). Accudire un cucciolo di cane o di gatto, vederli crescere e stare in loro compagnia può portare grandi soddisfazioni e fortissime emozioni, ecco perché in tantissimi lo fanno.

Nell’articolo che ti proponiamo oggi, però, vogliamo mettere l’accento su uno dei maggiori problemi che riguardano il possesso di un animale, come un gatto o un cane, in casa. Essendo animali, durante i cambi di stagione possono andare in contro a cambiamenti che mutano il loro aspetto. Ecco, quindi, come rimuovere in modo efficace i peli di animali.

Ecco come rimuovere da casa tua i peli di animali

I peli di animali sono uno dei maggiori problemi quando si decide di avere animali in casa, in special modo se si tratta di cani o gatti. Questi, infatti tendono a perdere il pelo durante i cambi di stagione, causando non pochi problemi. Inoltre, sono poco igienici per i conviventi e per chi è allergico. Nei peli di animali, infatti, possono nascondersi batteri e virus, che potrebbero risultare abbastanza problematici.

Spesso chi possiede degli animali in casa è ben consapevole del problema e prova a risolverlo con metodi classici, come il levapelucchi. Tuttavia, non sempre questo è sufficiente, soprattutto quando la quantità di peli è elevata e la loro fisionomia è abbastanza particolare. Ecco, quindi, come rimuovere da casa tua i peli di animali.

Per eliminare i peli di animali da pavimenti e moquette è possibile utilizzare una semplice scopa di gomma. Potrete inoltre pensare di inumidirla e ottenere quindi una maggiore presa sullo sporco a terra. Inoltre, utilizzate gli spolverini per i pavimenti, in quanto risultano essere particolarmente efficaci in questi casi.

Se avete il problema dei peli di animali che si annidano tra i mobili con l’imbottitura o all’interno dei sedili delle auto, potreste provare ad inumidire un paio di guanti di gomma e pulire le superfici mediante movimenti circolari. In questo modo riuscirete a far attaccare ai vostri guanti i peli, potendoli poi buttare con facilità.