Caffè: stai esagerando? Ecco come capirlo

Se ami bere questa bevanda potresti dover mettere un freno deciso. Ecco come capire se stai esagerando con il caffè

Il caffè è una delle bevande maggiormente apprezzate al mondo e rappresenta un ottimo modo per fare una pausa gustosa durante le giornate lavorative o di studio. Spesso e volentieri, infatti, è proprio il momento del caffè che ci fornisce uno spunto utile per fare una pausa e scambiare quattro chiacchiere con amici e colleghi.

Tuttavia, spesso e volentieri ci possono essere molte persone che consumano quantità fin troppo elevate di caffè durante la giornata, entrando in una vera e propria dipendenza. Se ami bere questa bevanda, infatti, forse dovresti pensare di dover mettere un serio freno a questa abitudine. Ecco come capire se stai esagerando con il caffè.

Il caffè è una bevanda piuttosto antica che si è imposta nell’abitudine comune di miliardi di persone. Si tratta di una bevanda che è entrato di diritto tra le abitudini di consumo comuni, grazie al suo sapore e al suo peculiare colore che lo contraddistingue da tutte le altre bevande.

Tuttavia, proprio il suo sapore e il suo utilizzo ormai scontato nelle pause, potrebbe portare alcune persone ad abusarne anche pesantemente. Se sei un consumatore abituale di questa bevanda, infatti, potresti dover mettere un freno deciso. Ecco come capire se stai esagerando con il caffè. Gli esperti dicono che il limite di caffeina da rispettare è di circa 5 tazzine, ovvero 400mg al giorno. Oltre questo limite, infatti, il corpo inizia mandarci segnali incontrovertibili, come i seguenti:

Problemi al tratto gastrointestinale

Il caffè è una bevanda con proprietà lassative, dunque un suo utilizzo smodato potrebbe avere delle pesanti conseguenze per chi ne assume troppo. Chi beve quantità esagerate di caffè in un solo giorno, infatti, potrebbe incorrere in infiammazione intestinali e dissenteria;

Brividi

Un altro sintomo che ci comunica un utilizzo esagerato del caffè sono i brividi. Chi esagera con questa bevanda, infatti, potrebbe incorrere in sensazioni di nervosismo estremo, battito cardiaco accelerato e, tremori e brividi;

Frequenti mal di testa

Assumere troppo caffè durante il giorno potrebbe provocare frequenti e dolorosi mal di testa. Più di cinque tazzine di caffè in un giorno, infatti, possono stimolare dolori simili all’emicrania. È bene quindi cercare in tutti i modi di diminuire l’utilizzo di questa bevanda.