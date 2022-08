Pensione anticipata: ecco quando è possibile richiederla

Ti piacerebbe andare in pensione anticipata? Con questi consigli è possibile. Scopriamo nel dettaglio come ottenerla e cosa bisogna fare.

Sappiamo tutti che andare in pensione anticipata è un traguardo a cui ambiscono in molti. Per fortuna, esistono alcuni trucchi che potrebbero fare al caso vostro. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

In molti sognano di riuscire ad andare in pensione anticipata, certo è che per alcune categorie dovrebbe essere un diritto, come nel caso delle donne lavoratrici. Infatti, a differenza degli uomini, molte mamme sono costrette a fare turni di lavoro estenuanti per poi dover tornare a casa e badare alla casa e ai figli.

Proprio per via di questa condizione, molte donne possono andare in pensione anticipata a 57 anni. Scopriamo nel dettaglio quando è possibile e come funziona.

Ecco come andare in pensione anticipata