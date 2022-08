La motivazione personale è una scienza: se la conosci vinci su tutti i fronti

Tutti sappiamo bene che essere motivati nella vita e nelle sue varie sfide è molto importante.

Fai come gli altri lettori che creano un percorso personalizzato con me scrivendomi subito a: salvatore.dimaggio@leggilo.org

Le persone motivate hanno maggior successo, si stancano di meno e raggiungono molto più facilmente i propri traguardi.

La scienza della motivazione personale

Alcune persone spontaneamente si sentono fortemente motivate quando fanno qualcosa, mentre altre si sentono demotivate e non riescono a trovare in se stesse le giuste motivazioni per avere energia e anche focus.

Tuttavia quella della motivazione personale è una vera e propria scienza e ci sono alcune tecniche molto potenti che ti aiuteranno a trovare una notevole motivazione e soprattutto a mantenerla nel tempo. Innanzitutto per trovare una forte motivazione è necessario stabilire un piano di azione concreto e realistico. Se si vuole tutto e subito e se si cercano immediatamente risultati irrealistici si avrà un picco di motivazione immediata ma anche fuggevole ed illusoria che poi lascerà spazio ad una forte demotivazione.

Come potenziare la motivazione

Dunque il primo segreto è sicuramente quello di una pianificazione sensata e ragionevole, ma poi è anche assolutamente fondamentale cercare dentro di sé quali sono le vere motivazioni per le quali si sta facendo qualche cosa. Se vuoi intraprendere una nuova attività o hai un nuovo traguardo da raggiungere ma le motivazioni che ti stanno realmente spingendo non sono perfettamente chiare dentro di te o peggio se stai mentendo a te stesso sulle reali motivazioni questo potrà essere un ostacolo. Se guardando sinceramente dentro di te le vere motivazioni che ti spingono a fare qualcosa, scopri che stai soltanto cercando inconsapevolmente di compiacere qualcuno è il caso di fermarsi a riconsiderare tutto.

Visualizzazione e motivazione

Inoltre non dobbiamo mai sottovalutare la grandissima potenza della visualizzazione. Infatti la visualizzazione ha il grande potere di programmare la nostra mente. Se visualizziamo in anticipo il traguardo che vogliamo raggiungere la nostra motivazione crescerà molto. Abituandoci ad essere dei veri e propri registi della nostra mente e a visualizzare con grande chiarezza il nostro traguardo e gli step intermedi che ci permetteranno di raggiungerlo. Questo ci aiuterà con grande forza a mantenere la nostra motivazione nel tempo e ci farà anche scoprire soluzioni che in un primo tempo non avevamo neppure immaginato. Se questo argomento ti interessa e se vuoi un percorso personalizzato con me fai come gli altri lettori che mi hanno scritto all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org