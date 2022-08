Enzo Iacchetti e la rivelazione su Ezio Greggio!

Enzo Iacchetti fa una rivelazione sul collega del tg satirico, Striscia la Notizia, Ezio Greggio. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto.

È tempo di bilanci per uno dei conduttori del tg satirico, Striscia La Notizia, Enzo Iacchetti. Fra pochi giorni, taglierà il traguardo dei 70 anni.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, il conduttore ed attore ha ricordato anche di come ha iniziato ad amare il teatro, proprio lui che fin da piccolo era molto timido “(…) un regista del mio paese stava preparando uno spettacolo e chiese a mio padre se poteva prendermi per una parte da muto”.

Il padre accettò e per questo si ritrovò “sulla ribalta. La sopra cominciai a chiacchierare, non riuscivo a stare zitto. Mi piaceva quel posto: fu una folgorazione”.

Enzo Iacchetti lasciò un posto sicuro, per qualcosa che però gli faceva battere il cuore. Insieme a dei suoi amici lavorava – per la metà dello stipendio – per una radio libera.

Enzo Iacchetti: ecco cosa ha detto sul suo collega Ezio Greggio

Solo qualche anno dopo, arrivò al Derby “un’università a numero chiuso, ti insegnava ad affrontare ogni tipo di pubblico. Però le esibizioni duravano fino alle 4 del mattino! Se eri fortunato ed eri tra i primi, ok, ma se ti capitava l’ultima ora beh… era dura far ridere il pubblico rimbambito dal sonno e dall’alcol”.

Oltre alla recitazione, “Enzino” ha sempre amato anche il mondo della musica. Ha più volte cercato di calcare il palco di Sanremo, ma, ironizzando, ha fatto sapere ad Amadeus di “stare tranquillo che non ci proverà più”.

Ma è stato Antonio Ricci a credere in lui e a volerlo nella conduzione del tg satirico di Canale 5. E la coppia con Ezio Greggio è stata vincente.

Dietro il bancone di Striscia, ci sta dal 1994 e fa una rivelazione inaspettata sul suo collega ed amico “Siamo una coppia di fatto e, giuro, non abbiamo mai litigato, perché dotati entrambi di un notevole senso dell’ironia e godiamo di reciproca stima. Fare satira non è sempre facile…”.

E poi Enzo Iacchetti rivela che a fine anno riprenderà la conduzione del tg satirico, ma il conduttore farà “solo due o tre mesi, perché ho la mia tournée teatrale cui non rinuncio”.