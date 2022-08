Scopriamo insieme come possiamo realizzare un dolce in modo veloce e super buono che piace a tutta la famiglia.

Anche oggi vi vogliamo mostrare una ricetta che vi permetterà di usare poco tempo a vostra disposizione per realizzare un qualcosa che lascerà tutti senza parole, perchè questo dolce è buonissimo.

Possiamo come sempre personalizzarlo aggiungendo del cioccolato o quello che più ci piace, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo come possiamo creare questa bontà.

Dolce all’arancia: super veloce da realizzare e buonissimo

Iniziamo dicendo che è un dolce speciale perchè arriva dal Marocco, ecco la lista degli ingredienti:

80 millilitri di succo di arancia

80 millilitri di olio di semi di girasole

60 grammi di zucchero semolato

un uovo

la scorza grattugiata di un’arancia

una bustina di lievito per dolci

350 grammi di farina doppio zero

un pizzico di sale

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria prendendo un contenitore dove mettiamo il tuorlo dell’uovo, un po’ di sale, lo zucchero e la scorsa dell’arancia, mi raccomando non prendiamo la parte bianca che è amara.

Poi lavoriamo per qualche momento con la nostra frusta a mano, adesso possiamo aggiungere il succo dell’arancia, l’olio di semi, e continuiamo ad amalgamare per bene, po mettiamo, il lievito e la farina che avremmo setacciato, ma un po’ per volta, non tutta insieme.

Lavoriamo prima sempre con la frusta, poi passiamo a lavorarla con le mani, quando ha una consistenza corposa, adesso prendiamo la nostra teglia da forno e ci mettiamo la carta come sempre ed iniziamo a stendere l’impasto per tutta la teglia.

Prendiamo quindi un bicchierino da liquore e facciamo dei forellini, ad intervalli regolari, ma fate massima attenzione a non arrivare al fondo della teglia, mettiamo quindi in forno a 160 gradi per 35 minuti.

Trascorso questo tempo, tiriamo fuori dal forno e spolveriamo abbondante zucchero a velo e riempiamo i fori con la marmellata di arancia, aiutandoci, ovviamente, con un cucchiaino, poi tagliamo il nostro dolce in base ai quadrati che abbiamo fatto.

Ecco che il tutto è pronto ed è veramente buonissimo, possiamo, come dicevamo mettere qualche goccia di cioccolato nell’impasto, oppure se vogliamo cambiare anche il gusto della marmellata.

Il tempo di realizzazione è veramente pochissimo e siamo certi che in tantissimi vi chiederanno questa super ricetta. Continuate a seguirci per trovare sempre nuove idee e spunti per dei dolci, e non solo, buoni e veloci.