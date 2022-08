La tua mente è magica e può darti tutto quello che vuoi: come spegnere i pensieri che ti bloccano

Ciao! Eccoci ritornati nel nostro spazio condiviso nel quale scopriamo insieme i veri e propri poteri magici della mente. Come sempre puoi scrivermi a salvatore.dimaggio@leggilo.org

Non deve sorprenderti sentire che la mente ha dei poteri magici perché è davvero così.

E’ molto importante ricordare che la mente ha dei poteri magici perché altrimenti non si riuscirebbero a spiegare tanti fenomeni che la scienza ha ampiamente dimostrato. Quello più noto è l’effetto placebo.

La mente influenza il corpo e la vita: un potere enorme

C’è gente che ha dei notevoli giovamenti medici o addirittura guarisce da alcune malattie soltanto perché è convinta di stare assumendo un farmaco.

Purtroppo però oltre all’effetto placebo c’è anche l’effetto nocebo. Se qualcuno è assolutamente convinto di stare assumendo un veleno molto probabilmente il suo corpo reagirà con degli effetti pesantemente negativi. Siamo abbastanza adulti da non credere più a maghi e fattucchiere però la scienza ci dimostra come la nostra mente ha un potere enorme sul nostro corpo ma anche un potere enorme sulla nostra vita. Se permettiamo ai pensieri limitanti di bloccare la nostra vita, questi pensieri saranno in grado realmente di distruggerla.

Bloccare i pensieri negativi

I pensieri limitanti sono quelle vocine all’interno della mente che continuano a ripeterci che non siamo abbastanza bravi, che non siamo abbastanza in gamba, che gli altri sono meglio di noi e che non ce la faremo mai. Questi pensieri sono molto comuni e probabilmente derivano da esperienze negative dell’infanzia. Tuttavia la cosa fondamentale da fare con questi pensieri e scacciarli. Quando uno di questi pensieri si presenta alla nostra mente dobbiamo schiacciarlo via oppure analizzarlo freddamente e renderci conto che in realtà è irrazionale ed è privo di fondamento.

Analizza i tuoi pensieri negativi e scoprirai che sono vuoti

Esistono tutta una serie di tecniche anche molto divertenti (infatti sembrano dei giochi) che consentono di "parlare con questi pensieri" fino a scoprire che sono vuoti e stupidi. Facendo così questi pensieri perderanno potere e li potremo scacciare. La cosa importante da capire è che scacciare questi pensieri negativi non soltanto ci fa vivere meglio ma ci fa smettere di fare le cose sbagliate e ci fa essere più attivi e più capaci. In sostanza spegnere i pensieri negativi ci aiuta a diventare la migliore versione possibile di noi stessi.