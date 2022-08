Bianca Atzei: è successo veramente? Da non credere

Incredibile scena quella a cui hanno assistito Bianca Atzei e il suo compagno, Stefano Corti. Ecco che cosa è successo

Stefano Corti e Bianca Atzei stanno per diventare genitori. I due protagonisti sono al settimo cielo per la grandissima notizia avuta qualche mese fa e stanno affrontando il periodo della gravidanza con grande entusiasmo e amore. Saranno infatti i genitori per la prima volta e, si sa, la prima volta ha sempre una magia speciale.

Ma, mentre la coppia è impegnata con i preparativi e, soprattutto, con le visite mediche di controllo, c’è chi involontariamente si diverte a spese dei futuri genitori. È incredibile, infatti, la scena a cui hanno assistito Bianca Atzei e il suo compagno, Sefano Corti, durante un’ecografia di controllo. Ecco che cosa è successo e cosa gli ha lasciato senza parole.

Ecco cosa è successo a Bianca Atzei durante l’ecografia di controllo

Una dolcissima sorpresa quella che hanno ricevuto Bianca Atzei e Stefano Corti, futuri genitori di un futuro splendido maschietto. Durante l’ecografia di controllo, infatti, i due hanno assistito ad un’incredibile ed esilarante scena che ha lasciato la coppia senza parole. Durante la manovra, l’immagine proiettata sullo schermo mostra il piccolo fare un involontario gesto con la manina.

Una scena che ha lasciato i due a bocca aperta e che ha scatenato le risate della coppia. Sì, perché il piccolo sembra fare proprio il gesto delle corna. Una scena che Stefano Corti, futuro papà del piccolo, ha voluto condividere con i propri fan, pubblicando la foto dell’ecografia e scrivendo: “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”.

La bella Bianca Atzei è infatti in attesa della nascita del suo primo figlio e sta affrontando la gravidanza nel migliore dei modi. La gioia è alle stelle e a regalare qualche sorriso in più è lo stesso piccolino, che durante un controllo sembra aver fatto un gesto eloquente, seppur involontario.

Sarà il segno di un caratterino di quello che sarà il piccolo? Intanto, il futuro papà, Stefano Corti, ha deciso di pubblicare la foto sul suo profilo Instagram, scatenando la partecipazione e le risate dei suoi fan. La giovane “Iena” ha raccontato l’accaduto che farà parlare con curiosità e amorevolezza ancora per molto.