Asia Argento e Morgan, i motivi del loro addio sono questi? Ecco quanto rivelato fino al momento da i due.

Era praticamente l’inizio del XXI secolo, ovvero il 2001, quando Asia Argento e Morgan iniziavano la loro relazione; due grandi personalità, due artisti sicuramente prolifici che insieme hanno vissuto momenti belli (compresa ovviamente la nascita della figlia, Anna Lou) ma anche molte difficoltà.

Ma perché la storia d’amore tra questi due personaggi così noti e dalla forte personalità è naufragata? Entrambi, in varie interviste passate, hanno provato a spiegare le loro ragioni.

Asia Argento e Morgan, i motivi del loro addio sono questi? Le versioni dei due

Per il gossip, nell’ultimo periodo pare ci sia stato un ritorno di fiamma tra i due, anche se pare non sia stato confermato; in ogni caso, i rapporti sembrano ora molto più distesi rispetto al passato, e dunque pace è stata fatta.

Come riporta metropolitanmagazine.it, in passato Morgan ha parlato della rottura con l’attrice in varie interviste e in vari programmi tv, come quello Rai La mia passione; le parole sulla relazione non sono state di certo delle migliori, perché pare che il cantante abbia vissuto un periodo davvero molto difficile e pieno di sofferenze.

Secondo quanto riportato, quindi, il finire della relazione con l’Argento avrebbe causato diversi problemi al cantante; dal canto suo, per difendersi, l’attrice ha in passato smentito le parole del leader dei Blue Vertigo sia in un’intervista al settimanale F sia al programma di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso.

A quanto pare, per l’Argento la relazione avrebbe reso Morgan molto prolifico sotto il punto di vista artistico e i problemi da lui avuti non erano legati al rapporto, bensì a sue difficoltà personali.

Entrambi, dopo la fine della relazione, pare abbiano avuto diversi flirt e relazioni; in ogni caso, a prescindere da quanto dichiarato pubblicamente dall’uno e dall’altro (che restano appunto dichiarazioni individuali), solo loro sanno come sono andate veramente le cose, anche se da qualche tempo sembra abbiano dipanato le divergenze anche per il bene della figlia Anna Lou Castaldi, oggi 21enne e pronta a diventare un’affermata attrice. L’importante è, dunque, che ora ci sia un bel rapporto.