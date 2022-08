Antonella Clerici confessa il segreto della sua dieta

Andiamo a scoprire insieme tutti i segreti della dieta che sta seguendo la presentatrice tv di Rai 1, Antonella Clerici.

La nota presentatrice tv di Rai 1, Antonella Clerici ha svelato tutti i suoi segreti della sua dieta. Da poco è entrata nella fase della menopausa e per questo motivo ha dovuto cambiare il suo regime alimentare.

La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a Silhoutte in cui racconta a cosa ha dovuto rinunciare e come è strutturata questa nuova dieta.

Ovviamente si è recata da una specialista del settore, la dottoressa Evelina Flachi, che fra l’altro è anche una sua cara amica.

Sta seguendo, quindi sotto stretto controllo, la cosiddetta “dieta del 5”, che consiste in un percorso alimentare unito alla pratica di alcune attività fisiche.

Antonella Clerici svela il segreto della dieta che segue

Durante il pranzo, Antonella Clerici mangia un primo piatto con verdure, mentre a cena invece predilige proteine con verdure oppure minestroni.

Ma ha la possibilità di avere due pasti liberi alla settimana: in queste occasioni, la stessa conduttrice rivela che può dare “sfogo alla golosità”.

E poi continua a dire anche che “Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”.

Durante questa dieta – ma in generale è una regola che dovrebbe essere sempre seguita – è molto importante bere 2 litri di acqua – ma anche di tè verde oppure tisane, purché privi di zucchero.

I cibi non dovrebbero essere fritti e si dovrebbe utilizzare solo due cucchiai di olio che servono per condire. Frutta e verdura, invece, non devono mai mancare.

Antonellina ha anche evidenziato che ognuno di noi è diverso dall’altro. Un esempio? La conduttrice deve evitare di mangiare prodotti integrali, che la gonfiano, mentre “la pellicina dei legumi mi infastidisce”. Uno dei segreti più importanti è conoscere il proprio corpo, “bisogna scoprire come si è fatti e riuscire ad autoregolarsi”.

Restiamo tutti in attesa, in ogni caso del suo ritorno in tv, nel programma che va in onda all’ora di pranzo, su Rai 1 E’ sempre Mezzogiorno. Con lei ci saranno come sempre tanti ospiti che giocheranno anche con i telespettatori da casa.