Scopriamo come possiamo fare in casa un buonissimo cornetto per la colazione, ma anche per la merenda in modo facile e veloce.

Oggi vi vogliamo mostrare una super ricetta che vi lascerà senza parole per il suo risultato, ovvero un dolce fatto con la pasta sfoglia e le noci, super veloce da realizzare che piacerà a tutta la famiglia.

Una volta assaggiato non ne potrete più fare a mano, ne siamo assolutamente certi e vi diciamo anche che è buono sempre, anche semplicemente riscaldato un pochino, fidatevi ne farete quantitativi industriali, anche come merende per la scuola che a breve inizierà nuovamente!

Pasta sfoglia e noci? La ricetta bomba per la colazione e non solo!

Iniziamo dicendovi che oltre alla pasta sfoglia e alle noci c’è anche la marmellata ed il miele e che per farle ci vogliono veramente 5 minuti d’orologio, credeteci, dovete almeno una volta provare le trecce con noci e marmellata.

Ma scopriamo che cosa ci serve per preparale in casa:

120 gr di marmellata

3 cucchiai di noci pecan

1 rotolo di pasta sfoglia

miele per guarnire

zucchero di canna per guarnire

In questo modo vengono fuori 4 porzioni, poi ovviamente regolatevi in base a quante ne volete preparare, iniziamo dalla prima cosa, dobbiamo prendere la nostra pasta sfoglia e dividerla in 4 rettangoli sul quale metteremo della marmellata al centro.

Adesso possiamo eliminare la parte in più, aiutandoci se presente in casa con la rotella per tagliare la pizza, e creiamo delle strisce, poi prendiamole ed intrecciamole sopra la parte con la marmellata, in questo modo chiudiamo il tutto.

Poi in un contenitore o un piatto fondo, mettiamo del miele con il quale spennelliamo la parte superiore delle nostro dolce, poi mettiamo un po’ di zucchero di canna e le noci pecan che avremmo tagliato a coltello in modo non preciso.

Possiamo anche sostituire, se preferiamo, il miele con lo sciroppo d’acero e la marmellata anche all’interno con la cioccolato o la crema che preferiamo, insomma sono super personalizzabili come sempre.

In questo momento possiamo prendere la teglia e metterci la carta da forno e adagiare i nostri dolci, ovviamente deve essere già caldo e dovranno cuocere per circa 20 minuti a 180 gradi.

Quando sono pronte, ovviamente, lasciamole raffreddare prima di mangiarle altrimenti ci bruciamo, e poi potete gustare questa incredibile bontà pronta in così poco tempo che vi lascerà senza parole.

Continuate a seguirci per avere sempre nuovi spunti buonissimi, che vanno dalla colazione al dopo cena per un qualcosa in più veloce e buono!