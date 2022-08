Belen Rodriguez arrabbiata: è successo anche a voi

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, ha commesso un errore che ha voluto mostrare a tutti i suoi follower. È successo anche a voi?

Nell ultime ore, la showgirl argentina, Belen Rodriguez ha commesso un piccolo errore che ha volito mostrare a tutti i suoi follower.

Forse, sarà successo molti di noi che quando si trascorrono le vacanze e si è lontani dal parrucchiere di fiducia si fa la tinta fatta in casa.

E così è stato anche per la bella Belen che ha voluto provare a tingersi i capelli da sola. Ma il risultato non è quello sperato.

Ed ha voluto immortalare questo “suo esperimento” su Instagram, tra le storie, che tra una risata e l’altra dice quello che le è successo.

Belen Rodriguez: ecco cosa è successo

Infatti, oltre a scrivere “Nera”, la showgirl argentina ha anche detto “Questo succede quando uno si fa la tinta da solo”.

La bellezza di Belen Rodriguez è anche questa, che è la prima persona che si prende in giro quando “sbaglia” qualcosa, come in questo caso la tinta. Infatti, ha lasciato il suo colore castano, per questo colore nero.

Qualche giorno fa, è stata proprio la Rodriguez a pubblicare una foto sui social in cui mostrava una pancina appena accennata, confessando di aver preso su 4 chili.

Molti suoi fan avevano pensato subito che aspettasse un figlio dal presentatore di Rai 2 ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, ma si sono dovuti ricredere.

Stanno trascorrendo alcuni giorni meravigliosi all’Isola di Albarella, dove hanno affittato una villa in queste settimane. I due si sono ritrovati dopo aver trascorso un periodo separati.

Ora la coppia insieme al piccolo Santiago e a Luna Marì – figlia che Belen Rodriguez ha avuto con Antonino Spinalbese – stanno in vacanza insieme, prima di ritornare ai ritmi di tutti i giorni.

Infatti, la showgirl si troverà – con la nuova stagione televisiva ormai alle porte – al timone di due programmi su Mediaset: il primo su Italia 1, Le Iene – che presenterà insieme a Teo Mammuccari – e il secondo, invece, su Canale 5, Tu Si Que Vales – che invece condurrà con Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.