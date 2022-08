Non è la Rai: la reunion che non ti aspetti

Cristina Quaranta e Laura Freddi regalano ai loro follower uno scatto pubblicato su Instagram. E la mente vola subito a Non è La Rai.

È trascorso un po’ di tempo quando Cristina Quaranta e Laura Freddi ballavano e cantavano nello studio di Non è la Rai. Ora, dopo circa 30 anni, le due sono ancora inseparabili e molto amiche, tanto che hanno deciso di festeggiare insieme i loro 50 anni.

Su Instagram la Freddi ha pubblicato una foto che le ritrae insieme, mentre sono abbracciate. Ed accanto alla foto ha scritto “E’ vero il tempo passa! Ma l’amicizia resta e per noi è la cosa più importante! Oggi quante risate. Grazie Cri”.

Cristina Quaranta e Laura Freddi hanno fatto fare un tuffo nel passato, insomma nei ricordi di molti giovani che passavano il pomeriggio intenti a guardare il programma di Italia 1, condotto da Ambra Angiolini.

Dopo questa esperienza, la Freddi ha continuato a fare la televisione. Infatti, è stata velina di Striscia La Notizia, conduttrice di Buona Domenica e nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip – condotto da Alfonso Signorini – ha anche sostituito l’opinionista Sonia Bruganelli in qualche puntata. Nel 2018, la Freddi è diventata mamma della piccola Ginevra, nata dall’amore con Leonardo D’Amico.

Cristina Quaranta e Laura Freddi ancora insieme

Cristina Quaranta, invece, dopo qualche esperienza televisiva, fra cui anche lei è stata una delle veline del tg satirico di Canale 5 con Alessia Mertz, ha deciso di abbandonare questa strada e adesso lavora come commessa e cameriera. Ha una figlia, Aurora, nata dall’amore con l’ex marito Matteo De Stefani.

In una lunga intervista al settimanale DiPiù, l’ex ragazza di Non è La Rai ha confessato che in passato ha sofferto di depressione e che a causa di essa non riusciva più ad alzarsi dal letto “Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante”.

Accanto a lei, come sempre, c’è stata anche una delle sue più care amiche, Laura Freddi, oltre che alla madre e alla sorella.

La Freddi e la Quaranta hanno deciso di ritagliarsi un po’ di tempo tutto per loro e di condividerlo con i loro follower: gli anni sono passati, ma la loro amicizia è più forte di prima!