Anna Pettinelli: il suo ex si è fidanzato con lei, da non credere

Dopo 8 anni d’amore con la speaker radiofonica, Anna Pettinelli, il suo ex marito Stefano Macchi si è fidanzato con un volto noto della televisione. Andiamo a vedere di chi si tratta.

L’ex insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi – che nella nuova edizione dovrebbe essere sostituita da Arisa – e Macchi hanno partecipato insieme a Temptation Island.

Dopo la loro partecipazione al reality d’estate, la coppia sembrava più affiatata che mai. Ma, qualche mese fa, durante una lunga intervista della Pettinelli a Verissimo, ha fatto intendere che in realtà c’era qualcosa che non andava.

E solo qualche tempo dopo, da Maurizio Costanzo, la speaker radiofonica ha ammesso che “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

La Pettinelli ha deciso di utilizzare queste parole per affermare che la loro storia d’amore era arrivata al capolinea.

Su Gossiptv.com, si può leggere che Stefano Macchi, attore e doppiatore, si è fidanzato con un volto noto della televisione. Ma di chi si tratta?

La ragazza in questione è la modella curvy ed è il volto del programma televisivo Detto Fatto, Elisa D’Ospina. In questi giorni la nuova coppia sta trascorrendo le loro vacanze tra Ibiza e la Croazia.

Solo nei giorni scorsi, poi, Macchi e la D’Ospina hanno voluto fare una diretta su Instagram dove potevano rispondere alle domande poste dai loro follower.

Ma in realtà, alcuni di loro si sono rivolti alla coppia utilizzando parole poco carine, tanto che la modella curvy ha replicato dicendo di non seguire la diretta se in realtà il loro scopo era solo quello di insultarli. Ed ha aggiunto anche che in realtà la coppia non ha bisogno di loro.

La risposta di Macchi invece non si è fatta attendere: seppur con un sorriso forzato, l’ex di Anna Pettinelli ha riposto per le rime ai loro haters.

Intanto su questa nuova storia d’amore tra Macchi e la D’Ospina, Anna Pettinelli non ha ancora commentato.