Cristina Parodi da giovane? Un sogno ad occhi aperti

Cristina Parodi da giovane, l’avete mai vista? Un sogno ad occhi aperti: ecco la giornalista praticamente ai suoi esordi.

Cristina Parodi è una delle giornaliste più conosciute degli ultimi decenni, anche grazie alle sue frequenti apparizioni in tv; dopo l’esordio come giornalista sportiva al fianco di Maurizio Mosca, ha contribuito allo sviluppo del TG5 insieme a Clemente Mimun, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, sotto la guida del direttore Enrico Mentana.

Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni per lei, che oggi ha 57 anni portati benissimo; ma l’avete mai vista da giovane, proprio negli anni del suo esordio come giornalista? Eccola, è davvero un sogno ad occhi aperti.

Cristina Parodi da giovane, l’avete mai vista? Eccola, è davvero un sogno ad occhi aperti

La Parodi ha fatto il suo esordio in tv all’età di 24 anni; dopo essersi laureata in Lettere Moderne ha anche tentato una carriera agonistica come tennista, ma poi ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla professione di giornalista.

Mediaset è stata sicuramente l’azienda che l’ha lanciata, anche se in questi ultimi anni ha avuto modo di guidare anche programmi di LA7 e Rai, addirittura timonando un programma importante come Domenica In.

Di certo, la Parodi ricorda con molto affetto i suoi esordi in tv, tanto che spess condivide alcune foto del suo passato che la mostrano davvero giovanissima; in un post, ha deciso di commemorare i trent’anni dalla nascita del TG5 pubblicando proprio una foto dalla prima edizione, che la mostra davvero bellissima.

Con tanto di elegante tailluer giallo, una giovanissima Cristina (all’epoca all’epoca 27enne) era pronta a dare il suo contributo per cambiare per sempre il mondo dell’informazione televisiva.

Bellissima, col suo solito sorriso smagliante e tutta la sua competenza, la Parodi è cresciuta sia come professionista che come donna; quanto alla bellezza e al fascino, a vederla oggi, pare siano qualità rimaste completamente intatte nonostante i decenni passati. Oggi come ieri, la Parodi è amatissima, così come la sorella Benedetta; le cose, almeno in questo caso, non sono destinate a cambiare.