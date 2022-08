Mara Venier, da giovanissima ad oggi: ecco com’è cambiata la “zia” nel corso di questi anni di carriera, sempre bellissima.

Tra pochissimo “la zia” Mara Venier tornerà ancora una volta alla guida di Domenica In, di cui è diventata ormai il volto, tanto da avere da diversi anni il soprannome di “signora della domenica”.

La Venier era comunque più che conosciuta anche prima di approdare in tv, grazi alla sua carriera da attrice che l’ha vista lavorare con grandissimi attori e registi. Avete mai visto Mara da giovanissima? Ecco il confronto fra ieri e oggi, con la bellezza che è rimasta intatta.

Mara Venier, da giovanissima ad oggi: ecco com’è cambiata l’amatissima “zia” di Rai 1

Classe ’50, Mara Venier ha alle spalle una lunghissima carriera, iniziata prima da modella e poi come attrice, insieme a importanti personalità del cinema come Ugo Tognazzi, Gabriele Salvadores e Nanni Loy; recitando in diverse pellicole diventa molto celebre, così come simbolo di alcune commedie all’italiana.

Il resto è ovviamente storia, con la Venier dedicatasi negli anni ’90 alla conduzione, diventando un’istituzione sul piccolo schermo; sono passati sicuramente tantissimi anni da quando, giovanissima, sfoggiava la chioma bionda che l’ha sempre contraddistinta e un fascino che non sembra essere mai tramontato.

Già vedendola nel film con Renato Pozzetto, notiamo come i lineamenti sono rimasti immutati e diano ancora oggi un fascino davvero unico alla conduttrice; con molti anni in meno, da ragazza, la Venier sfoggiava un corpo mozzafiato, che unito alla sua bellezza l’ha fatta presto diventare un’icona di sensualità italiana. Una bellezza dirompente rimasta impressa negli occhi di diverse generazioni, molte delle quali seguono ancora oggi Mara con grandissimo affetto.

Dato il talento, il carisma, la bellezza e il grande fascino, nel corso degli anni la Venier ha intrecciato diverse relazioni amorose, da Francesco Ferracini a Pier Paolo Capponi, passando poi per Jerry Calà, Renzo Arbore, Armand Assante e Nicola Carraro, quest’ultimo suo attuale marito.