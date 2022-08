Gf: Augusto De Megni lo ricordate? Eccolo oggi

Fu uno dei personaggi più amati del Gf 2006, ma che fine ha fatto? Ecco che cosa fa oggi Augusto De Megni

Molto spesso ci sono personaggi dello spettacolo che entrano nei cuori dei telespettatori e continuano ad essere dei veri e propri beniamini per moltissimo tempo. Tuttavia, con il passare degli anni e il moltiplicarsi dei personaggi e protagonisti televisivi, può accadere che ci si dimentica di chi, in passato, ci aveva colpito molto.

Ci sono tantissimi personaggi che, soprattutto per loro stessa scelta, finiscono nel dimenticatoio e non vengono più ricordati all’interno del mondo dello spettacolo. È questo il caso di Augusto De Megni, ex vincitore del Grande Fratello 2006 e amatissimo dal pubblico. Ma che fine ha fatto? Ecco che cosa fa oggi.

Augusto De Megni è stato uno dei protagonisti del reality show più amato e seguito d’Italia. Vincitore del Grande Fratello 2006, De Megni ha raggiunto una grandissima popolarità tra il pubblico televisivo, che lo incoronò vincitore del Reality trasmesso su Canale 5.

Nato nel 1980 a Foligno, De Megni ha raggiunto grandissima notorietà grazie alla sua partecipazione al reality show più visto d’Italia. Furono la sua simpatia, leggerezza e dolcezza ad incoronarlo vincitore nel 2006, diventando fin da subito uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto. Ma che fine ha fatto oggi Augusto De Megni?

Dopo la vittoria al Grande Fratello, il giovane non ebbe un grandissimo successo nel mondo televisivo. Terminata la sua avventura all’interno della casa più famosa d’Italia, Augusto partecipò per un breve periodo come ospite fisso di Controcampo, nel 2006-07. Inoltre, fu il conduttore di Lunedì goal.

Tuttavia, dopo questi brevi esperienze televisive, il vincitore del Grande Fratello 2006 è letteralmente sparito dalla televisione e, secondo molte indiscrezioni, ha deciso di cambiare vita. A quanto pare, infatti, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi ad altre attività.

Inoltre, è diventato papà da qualche anno e sembra stia facendo tante esperienze soddisfacenti. Oggi l’uomo ha 41 anni e, nonostante i grandi cambiamenti attraversati durante la vita, riesce ad essere ancora molto solare, oltre a coltivare una delle sue più grandi passioni: il golf.