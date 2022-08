Una vita anticipazioni, David la tradisce: incredibile la puntata in onda oggi 22 agosto, ritorno col botto per la telenovela.

Dopo la pausa estiva iniziata da circa inizio agosto, Una Vita è pronta a tornare e a farlo probabilmente fino alla sua conclusione, prevista all’incirca per la fine dell’anno.

Le trame della telenovela si stanno concludendo, ma ancora hanno molti colpi di scena da mostrare; ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, 22 agosto, con David che la tradisce.

Una vita anticipazioni, David la tradisce: ecco cosa succede nella puntata di oggi

Riprendono le trame della telenovela spagnola, proprio lì dove le avevamo lasciate; Aurelio è pronto a vendicarsi di David e così l’uomo ha deciso di fuggire insieme a Valeria, per coltivare altrove il loro amore.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, però, le cose non andranno come previsto; mentre Valeria e David progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti, l’uomo incontra sia Aurelio che il suo sicario e, sotto la minaccia del Quesada, torna al suo servizio. David sarà sincero, oppure ha intenzione di tradire Aurelio?

Intanto, continuano le tensioni tra Hortensia e Pascual, tanto che Liberto litiga con la cognata per la mancanza di rispetto che ha nei confronti del Sacristan, l’uomo che tra l’altro li ha aiutati ad uscire dalla crisi economica.

Fortunatamente per Hortensia, sembra che le cose tra la figlia e il suo nuovo pretendente stiano andando bene; Angel infatti invita Azucena all’opera, proprio nel palco che la famiglia ha in dote al Teatro Real. Quest’invito fa bene sperare le due sorelle Rubio, che voglio a tutti i costi che Azucena si fidanzi col ricco aristocratico; come reagirà Guillermo, che ormai da tempo è innamorato della ragazza?

Problemi diversi invece per Genoveva, che da qualche tempo non si sente per niente bene; Aurelio e Marcelo ormai sono convinti che la Salmeron aspetti un bambino, ma Genoveva si rifiuta di pensare di poter essere rimasta incinta, specie di Aurelio.