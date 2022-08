Episodio sconvolgente, durante le riprese di Una Vita, che nessuno si aspettava: ecco il retroscena raccontato da un’attrice

Non sempre i dietro le quinte e i set cinematografici sono tranquilli ed estranei ad ogni pericolo. Così come la maggior parte dei luoghi di lavoro, ci possono essere problemi che complicano la vita di chi ci lavora, causando disguidi e, quando tutto si conclude nel migliore dei modi, qualche risata.

È quello che è successo sul set di Una Vita dove, alcuni protagonisti, hanno avuto a che fare con un disguido piuttosto particolare che ha lasciato tutti senza parole. A raccontarlo è la stessa attrice, protagonista dell’incidente che non si sarebbe mai aspettata ma che, fortunatamente, si è concluso con nulla di grave. Ecco che cosa è successo sul set di Una Vita.

Una Vita: il retroscena che non ti aspetti, da paura

Una Vita è una soap opera spagnola che ha raggiunto un incredibile e inaspettato successo tra gli spettatori italiani. Sono infatti numerosissimi i fan della serie tv che ha letteralmente conquistato milioni di italiani e che, almeno fino a poco prima della pausa estiva, erano incollati avanti al televisore per visionare l’episodio pomeridiano della serie.

A conquistare il cuore dei telespettatori italiani ( e non solo) è stata certamente la storia, piena di intrighi, intrecci e colpi di scena che, certamente, non hanno affatto annoiato i fan della serie. Ma oltre alla splendida e avvincente narrativa, nel cuore dei telespettatori ci sono certamente i protagonisti della serie, che hanno mostrato tutta la loro bravura nella recitazione.

Ed è proprio una delle protagoniste a raccontare, solo qualche giorno fa, un episodio particolarmente curioso che le è capitato durante le riprese della soap. A svelare il retroscena, infatti, è stata Rebecca Alemany, bravissima attrice che interpreta la parte di Lolita. In un’intervista rilasciata a Tele Sette, infatti, ha parlato di Alvaro Quintana, attore che interpreta Antonito.

La splendida attrice ha infatti parlato del loro rapporto sul set, specificando che l’intesa tra i due è nata sin da subito. Tra una pausa e l’altra, infatti, i due attori ballavano il flamenco e si divertivano stuzzicando tutti gli altri colleghi.

Ma protagonista di un incidente con la bella Lolita è stato Marc Parejo, che nella serie interpreta Felipe. L’attrice racconta che la prima volta in cui ha dovuto prenderlo in braccio, i due sono caduti, provocando grande preoccupazione nella donna, la quale temeva la rottura di un piede. Tuttavia, alla fine è andato tutto per il meglio.