Scopriamo come possiamo realizzare un’ottima pizza ma senza accendere il forno ed in modo super veloce che vi farà innamorare.

Come sempre ci piace trovare delle soluzioni nuove e particolare per servire qualcosa a cena o anche per il pranzo ma che non ci tolgano tempo alle nostre giornate, sia se siamo in vacanza che non.

Oggi vi vogliamo presentare una buonissima pizza che non ha bisogno del forno per essere cotta, e forse cambierete idea su come prepararla in casa, con questo modo incredibilmente buono.

Pizza senza accendere il forno? E’ possibile fai così

Viene sempre super morbida e croccante allo stesso modo del metodo tradizionale e lascerà i vostri commensali senza parole quando direte come l’avete cucinata, ma vediamo cosa si serve per l’impasto.

Gli ingredienti sono:

3 gr di lievito di birra fresco

5 gr di zucchero

50 gr di olio extravergine d’oliva

10 gr di sale

325 ml di acqua

500 gr di farina 0

Iniziamo con la preparazione che possiamo impastare sia a mano, che con la nostra amica impastatrice, mettiamo dentro l’acqua fredda, il lievito fresco, lo zucchero e l’olio, diamo una leggera mescolata a tutto e poi aggiungiamo la farina ed il sale.

In questo momento possiamo iniziare ad impastare prima con una forchetta e poi a mano, oppure come ci resta più comodo a noi, quando è bello liscio l’impasto ci trasferiamo sul nostro piano di lavoro che abbiamo infarinato e lo lavoriamo un po’ a mano.

Adesso che il panetto è pronto, mettiamo un po’ di farina sul fondo di un contenitore e ci adagiamo la nostra palletta che copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare, o per tutta la notte in frigorifero.

Il giorno seguente, dividiamo il nostro impasto in 3 parti uguali e lo copriamo nuovamente con la pellicola e con un canovaccio e lasciamo lievitare minimo 60 minuti, adesso possiamo cuocere le nostre amate pizze.

Possiamo fare la margherita, un super classico che piace a tutti, quindi prendiamo il nostro panetto, lo appoggiamo sul piano di lavoro che abbiamo infarinato, se possibile con farina rimacinata e poi diamo la forma e la grandezza che ci serve.

Prendiamo la padella che abbiamo scelto e quando è calda spennelliamola tutta, compresi i bordi, con dell’olio, poi mettiamo la nostra base ed aggiungiamo pomodoro e mozzarella direttamente quando è in padella, dobbiamo lasciarla cuocere per una decina di minuti.

Possiamo anche cambiare condimento, ovviamente, magari mettendo mozzarella e gorgonzola, oppure margherita e poi delle fette di prosciutto crudo, o magari dei pezzettini di wustel, insomma come preferiamo, possiamo cuocerla in tutti i modi.