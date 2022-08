Facebook: il trucco per nascondere gli amici

In questo articolo vogliamo mostrarvi un semplice e curioso trucco che vi permetterà di nascondere gli amici su Facebook

Con l’arrivo dei social network il mondo è letteralmente cambiato, subendo una vera e propria spinta in avanti verso la digitalizzazione, accelerata a sua volta dall’arrivo degli smartphone. Le cosiddette “piazze virtuali” hanno infatti ottenuto un successo stratosferico, che ha portato all’affermazione di numerose piattaforme, come Facebook, Instagram, Twitter e oggi Tik Tok.

Si è trattato di un vero boom che, ancora oggi, non accenna affatto a diminuire. Tuttavia, oltre alle innumerevoli opportunità che le piattaforme di social network hanno apportato, esistono anche delle problematiche, spesso legate alla privacy. Ecco perché, all’interno di questo articolo, vogliamo mostrarvi un semplice e curioso trucco che vi permetterà di nascondere gli amici su Facebook.

Ecco come nascondere gli amici su Facebook

Gli utilizzatori di social network in Italia sono ormai milioni. È molto difficile, infatti, possedere uno smartphone o un personal computer e non avere installato sul proprio dispositivo un’applicazione come Instagram o Facebook. Tuttavia, molte persone non gradiscono che la propria lista possa essere vista da tutti e, dunque, vorrebbero fare qualcosa a riguardo.

Se, infatti, vorresti ovviare a questo problema di privacy, in questo articolo troverai un modo per nascondere gli amici su Facebook.

La prima cosa da fare è quella di recarsi sul proprio profilo social e poi sulla lista degli amici. Selezionate, quindi “vedi tutti gli amici”, per poi cliccare sui tre puntini in alto a destra. Una volta arrivati fin qui, selezionate “modifica privacy”.

Da questo punto si potrà avere la possibilità di specificare le persone che possono vedere la propria lista di amicizie. Tramite la relativa opzione, infatti, possiamo scegliere se, a poter visualizzare i nostri amici sono gli “amici”, o “amici tranne”. Si può scegliere anche tra “tutti”, “amici specifici” e “solo io”.

Se volete nascondere la lista degli amici su Facebook tramite smartphone potrete seguire un procedimento altrettanto semplice. Aprite quindi l’applicazione, poi toccate in alto a destra (dove c’è l’immagine del profilo con tre linee sopra). Successivamente, recatevi sulla prima riga, dove c’è la rotellina che vi dà la possibilità di accedere alle impostazioni. Infine, quando vi troverete nella barra di ricerca, potrete scrivere “Amici” e quindi recarvi alla voce “Chi può vedere la lista di amici”, modificando le preferenze.