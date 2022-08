Gas: come spendere meno e risparmiare veramente

Sale la preoccupazione per la crisi del gas in inverno. Ecco come spendere meno e risparmiare veramente in vista dei tempi difficili

La crisi energetica sta per entrare nel suo momento più critico. Se la primavera e l’estate sono state caratterizzate dalle avvisaglie lanciate da esperti e analisti, con l’arrivo della stagione più fredda le conseguenze del conflitto indiretto tra Europa e Russia inizieranno a farsi sentire davvero.

Il gas dalla Russia arriva in quantità sempre minori, e i prezzi dell’energia hanno raggiunto cifre record. Dunque, si prevede una stagione fredda molto difficile dal punto di vista energetico ed economico, che dovrà essere però affrontato con grande diligenza. Mentre sale la preoccupazione per la crisi del gas in inverno, ti suggeriamo come spendere meno e risparmiare veramente in vista dei tempi difficili.

Ecco come spendere meno e risparmiare gas

Il coso del gas ha raggiunto livelli mai visti e i Paesi dell’Unione Europea si stanno attrezzando per affrontare questo momento complicatissimo. La guerra in Ucraina, infatti, ha portato ad uno scontro indiretto sul gas tra la Russia e Paesi importanti come Germania e Italia. Il risultato è quello di una crisi dell’energia senza precedenti, che farà male soprattutto ai Paesi fortemente dipendenti dal gas russo.

Con l’aumento dei prezzi in bolletta e la crescita dei costi al supermercato e alla pompa di benzina, la preoccupazione dei cittadini è altissima. L’inverno che verrà si preannuncia infatti molto difficile e servirà rimboccarsi le maniche. Ecco, quindi, come spendere meno e risparmiare gas in vista dei tempi difficili.

Utilizzare pentole e padelle in alluminio

Potrebbe sembrare superfluo, ma invece scegliere i giusti materiali per la propria attrezzatura in cucina può fare la differenza in bolletta. È infatti preferibile scegliere pentole e padelle fatte in alluminio (si possono trovare facilmente in commercio). Questo perché l’allumino è un eccellete conduttore di calore e darà una mano a cucinare in maniera più veloce;

Pulite i bruciatori

Se volete migliorare le operazioni in cucina e cuocere con più facilità ed efficienza, potreste optare per la pulizia dei bruciatori. Questi vengono spesso ostruiti da residui di cibo e sporcizia, impendendo che fuoriesca la giusta quantità di gas e quindi aumentando il suo consumo (con evidenti conseguenze in bolletta);

Utilizzate i coperchi

A volte basta davvero poco per risparmiare alla fine del mese. Se infatti volte risparmiare in bolletta e sull’orologio cercate di utilizzare sempre il coperchio delle pentole. In questo modo, infatti, il calore verrà accumulato molto più velocemente, portando ad un minore consumo di gas.