Uomini e Donne: la svolta che lascia senza parole

Importanti novità per quanto riguarda Uomini e Donne. A fare notizia, oggi, è un importante svolta che ha lasciato tutti senza parole

La nuova stagione di Uomini e Donne partirà presto, ma già da ora sono in tantissimi a voler conoscere quelle che sono le anticipazioni e le indiscrezioni della nuova edizione di uno dei reality più famosi d’Italia. Si tratta, infatti, di uno dei programmi più seguiti al pomeriggio su Canale 5 e la ragione del suo successo non può che dipendere dalla sua presentatrice di punta.

Maria De Filippi, infatti, è riuscita a realizzare una vera e propria “creatura” di successo che, negli anni, è diventato un vero e proprio cult dei programmi televisivi Mediaset. Mentre si attende l’inizio dell’edizione 2023, i telespettatori assisteranno ad una svolta che lascia tutti senza parole. Ecco di che cosa si tratta.

Ecco la svolta di Uomini e Donne che lascia tutti senza parole

Cresce l’attesa per quella che sarà la nuova stagione di Uomini e Donne, programma di punta del palinsesto pomeridiano Mediaset, condotto dalla meravigliosa Maria De Filippi. Il ritorno del dating show più famoso d’Italia è fissato a settembre 2022, ma ci sono già delle spettacolari novità che lasciano tutti senza parole.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sono sempre più vicine le registrazioni in cui verranno presentati i nuovi tronisti. Inoltre, è importante ricordare che la prossima edizione sarà caratterizzata da un’unica formula che prevede allo stesso tempo il Trono Classico e il Trono Over.

Ma la novità più grande dovrebbe essere quella lanciata da Lorenzo Pugnaloni. Secondo l’esperto di gossip, infatti, uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne sarà scelto dalle dame e dai cavalieri del Trono Over. Si tratta di una vera e propria svolta nel programma, in quanto questo non è mai accaduto.

Saranno quindi i membri del parterre del Trono over a prendere la decisione, mediante una votazione che vedrà candidare uno o due elementi per il trono. Tuttavia, è importante ricordare che gli altri tronisti verranno presentati secondo le vecchie e normali modalità, iniziando il loro cammino senza la selezione degli elementi del trono over.

Ad oggi, questa modalità ha lasciato molti telespettatori e appassionati senza parole, scatenando numerose polemiche e anche alcune proteste. Tuttavia, non resta che attendere l’inizio delle riprese per saperne di più.