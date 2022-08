Carlo Conti: sapete chi è la sua ex? Bellissima e famosa

Conoscevate la ex fidanzata di Carlo Conti? Sicuramente avrete visto almeno una volta la bellissima e famosa showgirl

Carlo Conti è uno dei conduttori televisivi più famosi e apprezzati nel mondo dello spettacolo italiano. Presentatore di punta della Rai, Conti ha si è occupato dei programmi di maggior successo del palinsesto del servizio pubblico degli ultimi anni, raggiungendo grande notorietà e apprezzamento.

La sua carriera è stata costellata da grandissimi successi e un’ascesa incredibile, fino al raggiungimento del sogno di ogni conduttore italiano: il festival di Sanremo. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza del fatto che Carlo Conti ha avuto una bellissima ex fidanzata. La conoscete? È una bellissima e famosa showgirl.

Ecco chi è la ex fidanzata di Carlo Conti

Carlo Conti è uno dei conduttori italiani più famosi e di successo. Nato a Firenze nel 1961, ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo italiano, scalando in poco tempo le gerarchie della televisione. Ha infatti iniziato come speaker radiofonico, fino a diventare uno dei conduttori più conosciuti nel nostro Paese.

Conti ha infatti condotto programmi molto importanti e di successo, raggiungendo grande fama con L’Eredità. Ma l’apice della sua carriera è sicuramente rappresentato dall’occasione di condurre il famoso Festival di Sanremo, uno dei sogni dei presentatori italiani. Molto riservato e per nulla estroverso nelle dichiarazioni, Carlo Conti ha avuto una vita privata tutt’altro che scontata.

Non tutti, infatti, sanno che Carlo Conti ha una ex fidanzata che fa parte del mondo dello spettacolo ed è stata perfino una sua collega. Stiamo parlando di Roberta Morise, bellissima showgirl e valletta de l’Eredità, programma in cui ha partecipato per circa 3 anni.

I due si sono infatti conosciuti durante le riprese del programma e, dopo aver deciso di fidanzarsi, sono stati insieme fino al 2011. Carlo Conti e Roberta Morise hanno poi deciso di terminare la relazione probabilmente per problemi di età. La stessa Morise ne ha parlato, dichiarando che, nonostante quella con Conti sia stata una bellissima storia, questa si è logorata con il tempo, diventando quasi un rapporto da padre e figlia.

Oggi Carlo Conti è sposato con la bellissima costumista Francesca Vaccaro, con cui è andata a nozze nel giugno del 2012. I due hanno avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014.