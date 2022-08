Veronica Ciardi: ricordate com’era al Gf? Incredibile

Sono passati molti anni, ma forse in tanti ricordano Veronica Ciardi quando partecipò al Grande Fratello. Ecco com’è ora e che cosa fa

Il Grande Fratello è uno dei reality show che ha maggiormente impattato sul mondo dello spettacolo italiano. Fin dalla sua prima edizione, infatti, i telespettatori hanno conosciuto un numero considerevole di personaggi che sono entrati di diritto negli albori della televisione italiana, rimanendo per molto tempo con livelli altissimi di fama.

Tra i personaggi che hanno maggiormente lasciato il segno dopo le prime edizioni del Grande Fratello c’è sicuramente Veronica Ciardi. La bellissima showgirl ha fatto innamorare tantissimi telespettatori, e non solo. Ecco, quindi, cosa fa oggi Veronica Ciardi e che cosa fa nella sua vita privata.

Veronica Ciardi. Ecco che cosa fa oggi la protagonista del Grande Fratello

La moltitudine di personaggi che il mondo della televisione oggi ci propone ci porta spesso a perdere di vista tanti protagonisti che, per un po’, spariscono dai radar della tv. Tuttavia, ci sono personaggi capaci di lasciare un segno talmente indelebile da riuscire a rimanere nel cuore dei fan e telespettatori per moltissimo tempo.

Uno di questi personaggi è certamente la bellissima Veronica Ciardi, protagonista indiscussa della decima edizione del Grande Fratello. La showgirl, pur non riuscendo a vincere l’edizione, divenne una delle protagoniste più amate dai telespettatori, tanto da restare nel cuore di moltissimi fan. In tanti, infatti, ricorderanno l’amicizia stretta nella casa con un’altra protagonista del Gf: Sarah Nile. Amicizia che, però, non sembra essere andata lontano.

Sì, perché qualcosa sembra essersi incrinato dopo il matrimonio della bellissima Veronica. La showgirl, infatti, è sposata con il calciatore ex Juve (e ora militante nel Toronto Fc) Federico Bernardeschi. A quanto pare, infatti, la bella Veronica ha deciso di non invitare alle sue nozze Sarh Nile, la quale non deve aver apprezzato moltissimo.

Ritornando al matrimonio, Bernardeschi e la Ciardi hanno deciso di sposarsi immediatamente a seguito della vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia. L’estate 2021, infatti, deve essere stata indimenticabile per entrambi, i quali hanno coronato moltissimi sogni.

Oggi Veronica ha deciso di abbassare i riflettori della tv e non esporsi troppo. La splendida showgirl, infatti, preferisce dedicarsi alla famiglia ed evitare, almeno per ora, il mondo dello spettacolo. Tuttavia, l’amore per lei da parte dei telespettatori resterà intatto.